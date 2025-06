Nba, i Pacers battono i Thunder e pareggiano: il titolo si deciderà in gara 7

I Pacers sconfiggono i Thunder 106-91 e portano la finale Nba a gara 7. La situazione, dopo sei sfide, resta in parità: 3-3. Gara sei ha premiato Indiana, trainata da Tyrese Halibuton (che nonostante non fosse in condizione ha chiuso la sua prova con 14 punti e 5 assist) e Pascal Siakam, protagonista di una doppia doppia, con 16 punti e 13 rimbalzi.