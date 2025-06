Gli Oklahoma City Thunder sono campioni Nba: trionfo storico in Gara 7 contro i Pacers

Gli Oklahoma City Thunder scrivono la storia e conquistano il loro primo titolo NBA dal trasferimento da Seattle nel 2008. In una tesissima Gara 7 delle Finals, la squadra di coach Mark Daigneault ha battuto gli Indiana Pacers per 103-91, chiudendo la serie sul 4-3 e sollevando per la prima volta il Larry O’Brien Trophy con il nome di "Thunder". Protagonista assoluto della serata è stato Shai Gilgeous-Alexander, nominato MVP delle Finals, autore di una prestazione monumentale con 29 punti e 12 assist, confermando il suo status di superstar della lega. Al suo fianco, Jalen Williams ha messo a referto 21 punti, risultando decisivo nei momenti chiave del match.

Il match finale e la vittoria dei Thunder

Per i Pacers, il sogno si è infranto troppo presto. Dopo una corsa playoff entusiasmante, la squadra di Rick Carlisle ha subito il colpo dell’infortunio di Tyrese Haliburton, costretto a lasciare il campo nei primi minuti per un problema alla gamba destra. La sua assenza ha pesato come un macigno sull’attacco di Indiana, che non è riuscita a contenere la spinta e l’energia di Oklahoma. Questo titolo rappresenta un momento storico per la franchigia. È il secondo anello nella storia del club, ma il primo con la denominazione "Thunder": il precedente risale infatti al 1979, quando la squadra giocava a Seattle con il nome di SuperSonics. Da allora, tante trasformazioni, anni di ricostruzione, giovani talenti e ora finalmente la consacrazione. Con un nucleo giovane, talentuoso e guidato da una stella come SGA, il futuro di OKC appare più luminoso che mai. E questa vittoria potrebbe essere solo l'inizio di una nuova dinastia.