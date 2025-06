LeBron James firma con i Lakers per un altro anno

LOS ANGELES (Usa) - Un campione che non finisce mai di stupire. LeBron James sarebbe pronto a esercitare la sua player option da 52,6 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers per il 2025-26. La notizia arriva da un indiscrezione dell’Associated Press che ha avuto modo di raccogliere la notizia da una fonte anonima, ma vicina allo stesso giocatore. Finora non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale, né dalla franchigia statunitense, né dallo stesso campione. LeBron - qualora l’indiscrezione venisse confermata - sarebbe l’unico giocatore della storia dell’Nba a disputare 23 stagioni nella massima lega di basket americano.