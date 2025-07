LeBron James senza limiti: tra record e il sogno di giocare con Bryce

LeBron James non ha alcuna intenzione di fermarsi, e, anzi, rilancia. Nelle scorse ore, “King James” ha esercitato una clausola del suo accordo con i Los Angeles Lakers che gli permette di prolungare il contratto per un altro anno. A cifre incredibili, da 52,6 milioni di dollari. A 40 anni suonati, James ha ancora dentro di sé il sacro fuoco della competizione e dell’ambizione. L’intenzione, infatti, non è continuare solo per il gusto di