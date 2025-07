Fontecchio vola a Miami, rivoluzione a Milwaukee: Lillard tagliato per fare spazio a Turner

Il mercato NBA entra nel vivo e regala una raffica di colpi ad effetto nella notte. Simone Fontecchio cambia casacca e si prepara a una nuova avventura con i Miami Heat, lasciando i Detroit Pistons dopo circa un anno e mezzo. L'azzurro approda in Florida in cambio di Duncan Robinson, in una franchigia in fase di rinnovamento dopo l'ultima deludente stagione. Fontecchio, 29 anni, è reduce da un'annata da 5.9 punti, 2.9 rimbalzi in 16.5 minuti di media, ma non è mai sceso in campo nei playoff. A Miami ora avrà l'opportunità di ritagliarsi uno spazio importante, in un contesto dove il talento italiano potrebbe risultare prezioso nella nuova fase del progetto Heat.