Tyrese Haliburton out per tutta la stagione 2025-26: rottura del tendine d'Achille in Gara-7

La maledizione dell'ultima partita colpisce ancora. Tyrese Haliburton , stella degli Indiana Pacers e protagonista assoluto della stagione NBA , salterà interamente l'annata 2025-26 dopo la rottura del tendine d'Achille nel primo quarto di Gara-7 delle finali NBA contro gli Oklahoma City Thunder . L'infortunio è avvenuto senza alcun contatto, mentre il giocatore cercava di penetrare verso il canestro. A confermare la gravità della situazione è stato Kevin Pritchard , presidente dei Pacers : "L'operazione è andata bene, ma non giocherà l'anno prossimo. Non vogliamo metterlo a repentaglio, quindi non illudiamoci che scenderà in campo".

Pacers senza la loro stella per un anno intero: "Tornerà più forte di prima"

L'obiettivo ora è tutelare la salute del giocatore, senza forzare i tempi di recupero. Haliburton resterà fuori per tutta la stagione, ma la società spera in un rientro al massimo della forma per l'annata 2026-27. "Speriamo torni più in forma che mai", ha detto ancora Pritchard, lasciando intendere che ogni decisione sarà presa con la massima cautela. L'assenza del playmaker rappresenta un duro colpo per i Pacers, reduci da una finale storica ma ora chiamati a ripensare il futuro senza il loro leader in campo.