Devin Booker rinnova con i Suns: è il contratto più ricco della storia NBA 

Il terzo rinnovo con i Suns e un primato da record

A 28 anni, Devin Booker continua a essere il volto dei Suns e uno dei simboli dell'NBA contemporanea. Quattro volte All-Star e due volte campione olimpico con team USA, ha firmato il suo terzo rinnovo contrattuale con Phoenix, confermando il legame solido con la franchigia che lo ha scelto al Draft nel 2015. Il nuovo contratto batte il precedente record stabilito appena pochi giorni fa da Shai Gilgeous-Alexander, MVP in carica, che aveva siglato un accordo da 60,7 milioni a stagione con gli Oklahoma City Thunder. Booker sarà dunque al centro del progetto Suns almeno fino al 2030, in un'era in cui le cifre per le superstar NBA continuano a salire vertiginosamente, segno dell'enorme crescita economica e mediatica della Lega.