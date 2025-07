L'Nba sbarca su Prime Video: in esclusiva le Finals per i prossimi sei anni

Al Prime Video Presents Italia 2025, tenutosi a Roma, Prime Video ha annunciato importanti novità riguardanti il live sport sulla piattaforma: oltre alla UEFA Champions League, arriva l’NBA, al via da questo autunno. Oltre alla miglior partita del mercoledì sera di UEFA Champions League, fino alla stagione 2026/27, sbarcherà quindi su Prime Video anche l’NBA, grazie all’accordo globale sui diritti media della durata di 11 anni. Saranno trasmesse 87 partite della stagione regolare, tutte quelle di play-in, un terzo dei play-off, le Conference finals (alternativamente - un anno Eastern, l'altro Western) e per sei anni le Nba finals (già dal 2026) in esclusiva solo su Prime Video.