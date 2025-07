Flagg debutta in Summer League: "Una delle peggiori partite della mia vita, ma abbiamo vinto"

Tutti gli occhi erano puntati su Cooper Flagg nel suo attesissimo esordio in Summer League con i Dallas Mavericks , opposti ai Los Angeles Lakers di Bronny James . Una partita che ha catturato l'attenzione di fan e addetti ai lavori, ma che per la pick numero uno ai Draft 2025 non è stata affatto semplice, almeno sul piano realizzativo. Il debutto di Flagg , uno dei rookie più attesi degli ultimi anni, ha visto più ombre che luci. Il 18enne ha chiuso con 10 punti , tirando 5/21 dal campo, con 0/5 da tre punti e 0/1 ai liberi, senza mai riuscire a trovare il ritmo offensivo nell'arco dei 30 minuti giocati. Nonostante ciò, ha saputo contribuire in altri modi, mettendo in mostra il suo talento a tutto tondo.

Un impatto difficile, ma decisivo nel momento chiave

Dopo aver realizzato una schiacchiata solitaria su palla vagante nel primo quarto. Flagg ha aggiunto un fadeaway, un gioco da tre punti e a inizio secondo quarto ha segnato da mid range contro Bronny James e ha trovato il suo quinto canestro nell'ultimo minuto prima dell'intervallo. Tuttavia, nel secondo tempo non è più riuscito a segnare. Nonostante ciò, è stato fondamentale nella vittoria finale per 87-85, firmando 6 rimbalzi, 4 assist, 3 recuperi e una stoppata cruciale nel finale. Proprio quell'intervento difensivo ha dato via all'azione conclusiva, che ha portato all'assist per il canestro vincente di Ryan Nembhard (fratello di Andrew degli Indiana Pacers e autore di 21 punti).

Le parole di Flagg nel post partita

Dopo la sirena, Flagg è stato estremamente autocritico ma lucido: "Potrebbe essere stata una delle peggiori partite della mia vita, ma abbiamo vinto, quindi questo è ciò che conta davvero per me" ha dichiarato. "Era un ambiente nuovo, diverso dal college, con tanta pressione e aspettative. Gli allenatori volevano che sperimentassi, che fossi aggressivo. Sapevo che avrei commesso errori. Ero nervoso ma anche eccitato. Alla fine, è un sogno che si realizza, e cerco solo di godermi il momento". Una prestazione lontana dalla perfezione, ma che conferma la voglia e il potenziale di un giocatore destinato a far parlare di sé. Se questo è stato il suo "peggio", il meglio potrebbe essere davvero spettacolare.