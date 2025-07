NBA, la schiacciata di Furphy diventa arte in Corea: il poster è già cult

Da highlight virale a illustrazione horror-pop: l'omaggio dalla Corea

La schiacciata è rimbalzata sui social, ricevendo anche l'ammirazione di Tyrese Haliburton, star dei Pacers, che ha condiviso la clip sul suo account Instagram. Ma il vero colpo di scena è arrivato dalla Corea del Sud, dove l'illustratore Jay Kim ha trasformato la giocata in una illustrazione digitale dai toni pop e horror: nel disegno, Essengue viene raffigurato con il volto simile alla maschera di "Scream", in una chiara metafora del "terrore" vissuto sotto canestro. L'opera sta circolando anch'essa rapidamente online e ha già attirato l'attenzione dei fan NBA, tanto da diventare quasi un poster ufficiale non richiesto di questa edizione della Summer League. Per Furphy, giovane talento già utilizzato da coach Rick Carlisle durante gli scorsi playoff, è un momento simbolico: l'ingresso nella cultura NBA non solo come giocatore, ma anche come immagine iconica.