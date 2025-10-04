Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
L'Nba, l'AI, i Lakers e lo stadio su un grattacielo: i social sognano e impazziscono

Il progetto futuristico proviene da una pagina social specializzata e sta già facendo sognare i tifosi
L'Nba, l'AI, i Lakers e lo stadio su un grattacielo: i social sognano e impazziscono
1 min

Sembra una scena presa da Space Jam, l'iconico film del 1996 che coniugò al meglio l'animazione Looney Tunes con il talento di Michael Jordan, grande protagonista della pellicola. E invece è tutto frutto dell'intelligenza artificiale: il post della pagina Instagram "popuparchitectur" sembra arrivare dal futuro e suggerire un progetto futuristico in Nba, chissà se realizzabile un domani. Si tratta dello stadio dei Lakers costruito in cima ad un grattacielo di Los Angeles, in California, immaginato e realizzato grazie all'AI. Ovviamente, l'immagine ha scatenato la pioggia di like e reazioni sui social.

Lo stadio dei Lakers fatto dall'AI

La pagina Instagram, che ha realizzato l'avveneristico progetto e che si occupa di creare immagini di questo tenore, ha scritto: "Il sogno della California. Sta iniziando la stagione NBA e Los Angeles merita uno spazio che possa connettere i diversi elementi della città: dalla collina di Hollywood all'oceano, l'arena diventa il principale elemento di collegamento della città". La prima gara della stagione 25-26 è fissata per i Lakers in data 5 ottobre contro i Golden State Warriors.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

