L'Nba, l'AI, i Lakers e lo stadio su un grattacielo: i social sognano e impazziscono

Sembra una scena presa da Space Jam, l'iconico film del 1996 che coniugò al meglio l'animazione Looney Tunes con il talento di Michael Jordan, grande protagonista della pellicola. E invece è tutto frutto dell'intelligenza artificiale: il post della pagina Instagram "popuparchitectur" sembra arrivare dal futuro e suggerire un progetto futuristico in Nba, chissà se realizzabile un domani. Si tratta dello stadio dei Lakers costruito in cima ad un grattacielo di Los Angeles, in California, immaginato e realizzato grazie all'AI. Ovviamente, l'immagine ha scatenato la pioggia di like e reazioni sui social.