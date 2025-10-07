LeBron annuncia “la decisione delle decisioni”: si ritira? Quando parlerà la stella del Nba

Sono passati quattordici anni da quel 2010 che cambiò la storia dell’NBA e l’immagine di LeBron James. Allora, in diretta televisiva mondiale, il fuoriclasse annunciò la scelta di lasciare i Cleveland Cavaliers per approdare ai Miami Heat, in quello show ribattezzato “The Decision”. Una mossa che scosse la lega e l’opinione pubblica, dando inizio a una nuova era di super team e consacrando definitivamente il “Chosen One” come figura centrale della pallacanestro contemporanea.

L’annuncio di Lebron James: quando ci sarà

Oggi, LeBron torna a evocare quel momento. Sui suoi profili social, ha pubblicato un breve video intitolato “The Second Decision”, o come lui stesso l’ha definita “la decisione di tutte le decisioni”. Il filmato dura pochissimi secondi, ma gli elementi simbolici non passano inosservati: la stessa camicia a scacchi rossa indossata nel 2010, l’ambientazione in palestra con due sgabelli e un intervistatore. Mancano solo il pubblico e il volto di Jim Gray, conduttore della serata su ESPN di quattordici anni fa. L’annuncio è atteso per martedì 7 ottobre, alle 18:00 italiane. E se nel 2010 la decisione riguardava un cambio di franchigia, questa volta in molti pensano che possa trattarsi di un passo ancora più grande: il ritiro. Le tempistiche alimentano le speculazioni: LeBron è ormai vicino ai 41 anni (li compirà il prossimo 30 dicembre), e si appresta a iniziare la sua 23ª stagione in NBA, un traguardo che pochi hanno anche solo sfiorato. Il contratto con i Los Angeles Lakers scade nell’estate del 2026, ma non è da escludere che il Re voglia fermarsi prima, magari alla fine di questa stagione. E se fosse una mossa marketing? L’attenzione potrebbe essere legata al Prime Day di Amazon (di oggi 7 ottobre), azienda alla quale LeBron è legato contrattualmente.