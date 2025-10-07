Possibile addio al basket di Lebron James: il prezzo del biglietto per l’ultima partita dei Lakers è senza senso

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Cresce l'attesa per la " Second Decision " di LeBron James . Come annunciato sui social , il quasi 41enne (li compirà il 30 dicembre, ndr) asso dei Los Angeles Lakers è pronto ad annunciare al mondo la sua decisione. O meglio: " La decisione di tutte le decisioni ". Ritiro in vista per uno dei giocatori più forti nella storia del basket oppure una geniale trovata pubblicitaria, legata al Prime Day di Amazon di oggi (7 ottobre), azienda alla quale LeBron è legato contrattualmente ? I fan del classe 1984 intanto non vogliono farsi trovare impreparati a ogni eventualità, cerchiando in rosso una data nel calendario: 12 aprile 2026 . Ecco perché.

LeBron James si ritira? Il prezzo del biglietto per Lakers-Jazz è folle

Le voci sul ritiro di LeBron James sembrano sempre più insistenti. Per questa ragione l'ultimo match della regular season di Nba, Lakers-Jazz, in programma alla 'Crypto.com Arena' di Los Angeles il prossimo 12 aprile, potrebbe passare alla storia come la partita di addio del 'Prescelto'. E nessuno, proprio nessuno, vuole perderselo: sulla piattaforma di vendita online dei biglietti, 'VividSeats', i prezzi per tra i gialloviola di coach Redick e gli Utah Jazz sono passati da un prezzo inferiore ai 100 dollari fino a un massimo di 770 in pochi minuti. In particolare nella serata di ieri (lunedì 6 ottobre), i tagliandi più costosi sulla piattaforma sono stati addirittura venduti a più di 8300 dollari, oltre 7mila euro. Una cifra a dir poco esorbitante.