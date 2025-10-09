Antetokounmpo, prove di addio: "Sono legato ai Bucks ma..."

MILWAUKEE (Usa) - Giannis Antetokounmpo e i Milwaukee Bucks, un matrimonio solido, ma non solidissimo. Il fuoriclasse greco dell’Nba lancia i primi segnali di un eventuale divorzio. Dopo la clamorosa delusione incassata agli ultimi Europei di basket, il talento ha iniziato la preseason del campionato statunitense, e la sua prima intervista non è passata inosservata. "Ho sempre desiderato essere a Milwaukee - ha ammesso Giannis Antetokounmpo - ho sempre desiderato rappresentare la città, purché avessimo l'opportunità di vincere. Se tra sei o sette mesi dovessi cambiare idea, sarebbe una scelta umana".
Nba, Antetokounmpo guarda al futuro
"Credo in questa squadra - ha affermato ieri dopo l'allenamento dei Bucks - credo nei miei compagni, sono qui per guidare questa squadra verso qualsiasi risultato possibile. Sarà sicuramente dura. Affronteremo le cose giorno per giorno, ma io sono qui. Tutte le cose extra, non contano. Se tra sei o sette mesi dovessi cambiare idea, anche questo è umano. Puoi prendere qualsiasi decisione tu voglia. Sono legato a questa squadra e a questi ragazzi”. L’intervista di Antetokounmpo non ha smentito le voci della trattativa tra i Bucks e i Knicks per il passaggio del giocatore greco alla squadra di New York.