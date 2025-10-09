Antetokounmpo, prove di addio: "Sono legato ai Bucks ma..."

MILWAUKEE (Usa) - Giannis Antetokounmpo e i Milwaukee Bucks, un matrimonio solido, ma non solidissimo. Il fuoriclasse greco dell’Nba lancia i primi segnali di un eventuale divorzio. Dopo la clamorosa delusione incassata agli ultimi Europei di basket, il talento ha iniziato la preseason del campionato statunitense, e la sua prima intervista non è passata inosservata. "Ho sempre desiderato essere a Milwaukee - ha ammesso Giannis Antetokounmpo - ho sempre desiderato rappresentare la città, purché avessimo l'opportunità di vincere. Se tra sei o sette mesi dovessi cambiare idea, sarebbe una scelta umana".