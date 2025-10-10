LeBron James fermato dalla sciatica: salta l'esordio in Nba

LeBron James salterà l'esordio in Nba. La stella dei Los Angeles Lakers, pronto ad iniziare a 40 anni la sua 23esima stagione, è stato fermato dalla sciatica. Secondo i media statunitensi, sarà costretto a sottoporsi a nuovi esami specialistici nei prossimi giorni. LeBron salterà la gara d'esordio, in programma il prossimo 21 ottobre, sul campo dei Golden State Warriors. Il campione dei Lakers, dopo aver saltato le ultime due amichevoli pre campionato, non ha partecipato all'ultima sessione di allenamento.
Le condizioni di LeBron James
Il tecnico JJ Redick ha parlato di "un'infiammazione di un nervo nei glutei". Quattro volte campione Nba e detentore del record di punti, James non ha ancora fissato una data per chiudere la sua carriera. Pochi giorni fa aveva spaventato i fans, annunciando la sua "seconda decisione" e lasciando ipotizzare il suo ritiro. Si trattava invece di uno spot. "Non importa come andranno le cose, sono super impegnato perché non so quando finirà, anche se la fine è vicina - aveva detto lo scorso settembre parlando del futuro -. Ciò che mantiene viva la fiamma è che il mio amore per il gioco è intatto, e la mia passione per l'allenamento altrettanto".