LeBron James fermato dalla sciatica: salta l'esordio in Nba

Le condizioni di LeBron James

Il tecnico JJ Redick ha parlato di "un'infiammazione di un nervo nei glutei". Quattro volte campione Nba e detentore del record di punti, James non ha ancora fissato una data per chiudere la sua carriera. Pochi giorni fa aveva spaventato i fans, annunciando la sua "seconda decisione" e lasciando ipotizzare il suo ritiro. Si trattava invece di uno spot. "Non importa come andranno le cose, sono super impegnato perché non so quando finirà, anche se la fine è vicina - aveva detto lo scorso settembre parlando del futuro -. Ciò che mantiene viva la fiamma è che il mio amore per il gioco è intatto, e la mia passione per l'allenamento altrettanto".