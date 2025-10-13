Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
I Bucks 'triplicano' gli Antetokounmpo: per la prima volta tre fratelli insieme nella Nba!

Dopo il fenomenale Giannis e Thanasis anche Alex entra a far parte della squadra di Milwaukee: tutti i dettagli
1 min

MILWAUKEE (USA) - Una questione di famiglia. Così si potrebbe definire la storia degli Antetokounmpo con i Milwaukee Bucks, che dopo il fenomenale Giannis (stella della Grecia) e Thanasis hanno messo sotto contratto anche un terzo fratello.

I tre fratelli Antetokounmpo insieme nei Bucks: è record per la Nba

Si tratta di Alex Antetokounmpo, alla prima esperienza in Nba dopo quelle nelle squadre di G League di Toronto e della stessa Milwaukee. Con il suo ingresso in squadra i Bucks stabiliscono un nuovo record: sarà infatti la prima volta nella storia della Nba che tre fratelli giocheranno per la stessa franchigia.

 

 

 

