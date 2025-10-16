Nba: Murray rinnova con i Kings fino al 2031, Brogdon annuncia il ritiro

Keegan Murray resterà ancora a lungo con i Sacramento Kings . Secondo quanto riportato da ESPN , l'ala 25enne, scelta numero quattro al Draft 2022 , firmerà un nuovo contratto quinquennale fino al 2031 dal valore complessivo di 140 milioni di dollari, circa 120 milioni di euro. Negli ultimi tre anni, Murray è stato uno dei soli tre giocatori (insieme ad Anthony Edwards e Derrick White ) a reallizare almeno 500 triple , 150 stoppate e 150 palle recuperate , confermandosi come uno dei giovani più completi della lega.

Brogdon dice addio all'NBA a soli 32 anni

A distanza di poche ore dalla notizia del rinnovo di Murray, l'NBA registra anche un addio importante: Malcolm Brogdon ha annunciato il proprio ritiro a 32 anni. Rookie dell'anno nel 2017 con i Millwaukee Bucks e miglior sesto uomo della stagione 2022-2023 con i Boston Celtics, Brogdon ha deciso di fermarsi a causa dei numerosi infortuni che hanno condizionato le sue ultime stagioni tra Portland, Washington e New York. Chiude la carriera con medie di 15.3 punti, 4.7 assist e 4.1 rimbalzi a partita.