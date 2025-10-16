Nba: Murray rinnova con i Kings fino al 2031, Brogdon annuncia il ritiro
Keegan Murray resterà ancora a lungo con i Sacramento Kings. Secondo quanto riportato da ESPN, l'ala 25enne, scelta numero quattro al Draft 2022, firmerà un nuovo contratto quinquennale fino al 2031 dal valore complessivo di 140 milioni di dollari, circa 120 milioni di euro. Negli ultimi tre anni, Murray è stato uno dei soli tre giocatori (insieme ad Anthony Edwards e Derrick White) a reallizare almeno 500 triple, 150 stoppate e 150 palle recuperate, confermandosi come uno dei giovani più completi della lega.
Brogdon dice addio all'NBA a soli 32 anni
A distanza di poche ore dalla notizia del rinnovo di Murray, l'NBA registra anche un addio importante: Malcolm Brogdon ha annunciato il proprio ritiro a 32 anni. Rookie dell'anno nel 2017 con i Millwaukee Bucks e miglior sesto uomo della stagione 2022-2023 con i Boston Celtics, Brogdon ha deciso di fermarsi a causa dei numerosi infortuni che hanno condizionato le sue ultime stagioni tra Portland, Washington e New York. Chiude la carriera con medie di 15.3 punti, 4.7 assist e 4.1 rimbalzi a partita.