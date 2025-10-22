Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Nba, opening night: Thunder premiati e vincenti, Lakers ko senza Lebron con i Warriors

La stagione 2025-26 inizia con il successo dei campioni in carica, che ricevono gli anelli, e la sconfitta di Los Angeles in casa
Gli Oklahoma City Thunder festeggiano con una vittoria la cerimonia della consegna degli anelli di campioni Nba avvenuta prima del match di debutto della nuova stagione. I padroni di casa, nell'opening night della Nba, hanno sconfitto per 125-124 gli Houston Rockets dopo due tempi supplementari. Decisivi due tiri liberi a 2"3 dalla fine di Shai Gilgeous-Alexander. L'Mvp dell'ultima stagione ha chiuso a quota 35 mentre ai texani non sono bastati i 39 di Sengun. Durant si presenta con la sua nuova maglia con 23 punti e 9 rimbalzi anche se poi è lui a commettere il fallo che spedisce Gilgeous-Alexander in lunetta per i tiri che decidono la partita. 

Super Doncic non basta ai Lakers

Nell'altro match giocato in nottata i Golden State Warriors hanno sconfitto in trasferta i Los Angeles Lakers, privi di Lebron James ai box per un problema di sciatica, 119-109. Jimmy Butler ha segnato 31 punti (5 rimbalzi e 4 assist) mentre Stephen Curry ne ha aggiunti 23 (con tre triple). Inutili per i Lakers i 43 punti, 12 rimbalzi e 9 assist di Luka Doncic. Al di fuori dello sloveno, l’unico tra i Lakers a dare un contributo positivo è Austin Reaves, che chiude con 26 punti e 9 assist, ma il resto della squadra californiana gioca una partita mediocre, tanto che l’unico ad andare in doppia cifra oltre a Doncic e Reaves è Deandre Ayton con 10 punti

 

