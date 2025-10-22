Gli Oklahoma City Thunder festeggiano con una vittoria la cerimonia della consegna degli anelli di campioni Nba avvenuta prima del match di debutto della nuova stagione. I padroni di casa, nell' opening night della Nba , hanno sconfitto per 125-124 gli Houston Rockets dopo due tempi supplementari. Decisivi due tiri liberi a 2"3 dalla fine di Shai Gilgeous-Alexander . L'Mvp dell'ultima stagione ha chiuso a quota 35 mentre ai texani non sono bastati i 39 di Sengun. Durant si presenta con la sua nuova maglia con 23 punti e 9 rimbalzi anche se poi è lui a commettere il fallo che spedisce Gilgeous-Alexander in lunetta per i tiri che decidono la partita.

Super Doncic non basta ai Lakers

Nell'altro match giocato in nottata i Golden State Warriors hanno sconfitto in trasferta i Los Angeles Lakers, privi di Lebron James ai box per un problema di sciatica, 119-109. Jimmy Butler ha segnato 31 punti (5 rimbalzi e 4 assist) mentre Stephen Curry ne ha aggiunti 23 (con tre triple). Inutili per i Lakers i 43 punti, 12 rimbalzi e 9 assist di Luka Doncic. Al di fuori dello sloveno, l’unico tra i Lakers a dare un contributo positivo è Austin Reaves, che chiude con 26 punti e 9 assist, ma il resto della squadra californiana gioca una partita mediocre, tanto che l’unico ad andare in doppia cifra oltre a Doncic e Reaves è Deandre Ayton con 10 punti