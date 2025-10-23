Nba, Fontecchio non basta a Miami. Wembanyama torna dopo 8 mesi e trascina San Antonio

Victor Wembanyama torna dopo otto mesi di stop e trascina San Antonio al successo contro i Mavericks. Il francese, che si era fermato per una trombosi venosa, mette a segno 40 punti nel 125-92 che permette agli Spurs di esordire con un successo in Nba."Tutti i sogni sono permessi, sono felice di essere tornato - ha detto Wembanyama a ESPN - Volevo mandare un messaggio ai miei compagni di squadra: questo è solo l'inizio, voglio ancora aggiungere molto al mio gioco, ma ci vuole tempo e maturità", ha aggiunto poi in conferenza stampa.