giovedì 23 ottobre 2025
Nba, Fontecchio non basta a Miami. Wembanyama torna dopo 8 mesi e trascina San Antonio© APS

Il francese segna 40 punti e permette agli Spurs di battere i Mavericks. Il cestista azzurro in gran spolvero
1 min

Victor Wembanyama torna dopo otto mesi di stop e trascina San Antonio al successo contro i Mavericks. Il francese, che si era fermato per una trombosi venosa, mette a segno 40 punti nel 125-92 che permette agli Spurs di esordire con un successo in Nba."Tutti i sogni sono permessi, sono felice di essere tornato - ha detto Wembanyama a ESPN - Volevo mandare un messaggio ai miei compagni di squadra: questo è solo l'inizio, voglio ancora aggiungere molto al mio gioco, ma ci vuole tempo e maturità", ha aggiunto poi in conferenza stampa.

Tredici punti per Fontecchio 

Un Simone Fontecchio in grande spolvero (e autore di 13 punti e 2 rimbalzi) non basta ai Miami Heat per evitare la sconfitta sul campo di Orlando: il match finisce 125-121. Nell'Eastern Conference, i New York Knicks vincontro lo scontro con i Cleveland Cavaliers per 119 a 111.

