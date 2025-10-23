Scandalo scommesse NBA: arrestati Terry Rozier e Chauncey Billups nell’ambito di un’indagine federale

Giornata turbolenta per la NBA. Secondo quanto riportato da ESPN, la guardia dei Miami Heat, Terry Rozier , e l’allenatore dei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, sono stati arrestati dall’FBI nell’ambito di un’inchiesta sul gioco d’azzardo illegale. Il direttore dell’agenzia federale terrà una conferenza stampa alle 16:00 (ora italiana) per illustrare i dettagli dell’operazione.

Il mondo dell’NBA trema: cosa sta succedendo

Rozier è stato fermato giovedì mattina a Orlando, in Florida, dove la squadra si trovava dopo la sconfitta contro gli Orlando Magic nella gara d’esordio della stagione NBA. Secondo le prime ricostruzioni fornite, il giocatore non aveva preso parte al match — una decisione di cui non è ancora chiara la motivazione, se tecnica o legata all’indagine in corso. L’inchiesta che coinvolge Rozier parte da un episodio del marzo 2023, quando il giocatore vestiva ancora la maglia degli Charlotte Hornets. In quell’occasione, diversi bookmaker statunitensi avevano segnalato movimenti anomali di scommesse sulle sue prestazioni statistiche prima della gara contro New Orleans. Nel dettaglio, furono registrate 30 puntate in appena 46 minuti, per un totale di 13.759 dollari, concentrate sull’“under” nei punti, rimbalzi e assist del giocatore. A seguito di quel flusso improvviso di scommesse, i bookmaker decisero di bloccare il mercato relativo a Rozier. Curiosamente, il giocatore lasciò il campo dopo soli 10 minuti di gioco, lamentando un problema al piede.

Nel mirino anche Billups

La vicenda si è arricchita di un nuovo colpo di scena nelle ultime ore: ESPN ha annunciato anche l’arresto di Chauncey Billups, head coach dei Trail Blazers ed ex leggenda NBA, inserito nella Hall of Fame. Non sono ancora noti i dettagli del coinvolgimento di Billups, ma fonti vicine all’indagine confermano che il suo fermo rientra nello stesso filone investigativo sulle scommesse sportive illegali che ha portato all’arresto di Rozier.