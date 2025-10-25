Nba, riscatto Lakers: super Doncic realizza 49 punti. Houston cade ancora
Mentre negli Stati Uniti si discute dello scandalo scommesse, nella notte si registra il riscatto immediato dei Leakers, usciti sconfitti all’esordio stagionale in Nba. Luka Doncic trascina la quadra di Los Angeles alla vittoria su Minnesota con una super prestazione condita da 49 punti personali. Altra sconfitta, invece, per Houston, che nel finale cede in casa contro i Pistons. San Antonio vince dopo un supplementare a New Orleans e gli Heat, con in campo un ottimo Simone Fontecchio, travolgono Memphis. Vittoria netta per i Knicks sui Celtics, mentre Golden State cade a Portland. Sconfitta a sorpresa per Dallas, che in casa perde contro Washington.
Nba, i punteggi delle partite
Ecco i risultati delle partite in Nba: Toronto Raptors-Milwaukee Bucks 116-122; Orlando Magic-Atlanta Hawks 107-111; New York Knicks-Boston Celtics 105-95; Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers 124-131; Houston Rockets-Detroit Pistons 111-115; Memphis Grizzlies-Miami Heat 114-146; New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs 116-120 (OT); Dallas Mavericks-Washington Wizards 107-117; Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 128-110; Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 139-119; Sacramento Kings-Utah Jazz 105-104; L.A. Clippers-Phoenix Suns 129-102.