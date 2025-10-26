Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 26 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Nba, Jokic super e trascina Denver. Oklahoma tre su tre© APS

Nba, Jokic super e trascina Denver. Oklahoma tre su tre

Terzo successo su tre sfide dei campioni in carica: tutti i risultati della notte
1 min

Nella notte NBA spicca il terzo successo su tre dei campioni in carica dei Thunder, trascinati ad Atlanta dai 61 punti della coppia formata da Holmgren e Shai Gilgeous-Alexander. Rimangono imbattute a sorpresa anche Chicago, che passa sul campo di Orlando, e Philadelphia che supera Charlotte in un finale combattuto. Nette vittorie per Memphis su Indiana e per Denver su Phoenix, con Nikola Jokic di nuovo in tripla doppia. Di seguito tutti i risultati della notte NBA: Orlando Magic-Chicago Bulls 98-110; Atlanta Hawks-OKC Thunder 100-117; Philadelphia 76ERS-Charlotte Hornets 125-121; Memphis Grizzlies-Indiana Pacers 128-103; Denver Nuggets-Phoenix Suns 133-11.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

