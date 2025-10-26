Nba, Jokic super e trascina Denver. Oklahoma tre su tre

Nella notte NBA spicca il terzo successo su tre dei campioni in carica dei Thunder, trascinati ad Atlanta dai 61 punti della coppia formata da Holmgren e Shai Gilgeous-Alexander. Rimangono imbattute a sorpresa anche Chicago, che passa sul campo di Orlando, e Philadelphia che supera Charlotte in un finale combattuto. Nette vittorie per Memphis su Indiana e per Denver su Phoenix, con Nikola Jokic di nuovo in tripla doppia. Di seguito tutti i risultati della notte NBA: Orlando Magic-Chicago Bulls 98-110; Atlanta Hawks-OKC Thunder 100-117; Philadelphia 76ERS-Charlotte Hornets 125-121; Memphis Grizzlies-Indiana Pacers 128-103; Denver Nuggets-Phoenix Suns 133-11.