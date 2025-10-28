Nba, Wembanyama e Gilgeous-Alexander trascinano San Antonio e Oklahoma. Lakers ko

WASHINGTON (STATI UNITI) - Solito grande spettacolo nei match di Regular season nella notte Nba (11 le gare disputate). La copertina se la prendono tutta San Antonio e Oklahoma City. Spurs e Thunder centrano infatti la quarta vittoria in altrettante uscite e restano imbattute - nonché a punteggio pieno - nella Western Conference. I texani piegano in casa i Toronto Raptors per 121-103 nonostante i 25 punti del top scorer Barrett; tra i padroni di casa show del solito Wembanyama (doppia doppia da 24 punti e 15 rimbalzi). Bene anche Castle, autore di 22 punti. I Thunder, invece, volano in trasferta e passano 101-94 sul parquet dei Dallas Mavericks, ai quali non bastano i 26 punti di Davis. I campioni in carica vincono la partita trascinati dai 23 punti di Gilgeous-Alexander e le doppie doppie di Holmgren (18 punti e 11 assist) e Hartenstein (16 punti e 12 rimbalzi). Pesante ko interno per i Los Angeles Lakers: ai gialloviola, privi di LeBron James e Doncic, non sono sufficienti i 41 punti di Reaves per evitare la sconfitta con i Portland Trail Blazers (122-108). Sorridono invece Boston e Houston: i Celtics dominano a New Orleans i Pelicans per 122-90 in virtù dei 25 punti siglati da Simons; i Rockets travolgono i Brooklyn Nets per 137-109: decisivi i 22 punti di Eason e i 21 di Sengun.