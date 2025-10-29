Fontecchio mania in NBA: è già il quarto miglior realizzatore dei Miami Heat
Sta diventando uno dei volti più sorprendenti di questo inizio di stagione NBA. Simone Fontecchio, alla sua prima annata con la maglia dei Miami Heat, ha messo insieme numeri e prestazioni che non sono passati inosservati: 13,3 punti e 3,3 rimbalzi di media in quattro partite, tutte giocate con grande solidità e intensità. Il pescarese ha esordito con 13 punti nella sconfitta contro Orlando, per poi contribuire ai successi contro Memphis Grizzlies, New York Knicks e Charlotte Hornets, chiudendo in doppia cifra in ognuna di queste sfide (14, 14 e 10 punti). In appena 20 minuti di media sul parquet, Fontecchio è già diventato il quarto miglior realizzatore degli Heat, dietro a Powell, Adebayo e Jaquez Jr.
La fiducia di Spoelstra e la rinascita dopo l'esperienza a Detroit
A riconoscere il suo impatto è stato lo stesso Spoelstra, tecnico due volte campione NBA con Miami: "Vogliamo continuare a dargli fiducia. Prima dei Mondiali del 2023, l’Italia era una delle squadre su cui dovevo fare scouting, quindi l’ho seguito a lungo. Quando si è presentata l’occasione di portarlo qui, sapevo bene che tipo di giocatore fosse: lavora duro, difende e continuerà a migliorare". Parole che confermano quanto Fontecchio fosse già nel radar dell’allenatore, che ora lo considera un tassello importante nel suo sistema. Il rendimento dell’azzurro è ancora più significativo se si considera il contesto: gli Heat hanno dovuto fare a meno di Tyler Herro e Norman Powell (oltre alle note vicende giudiziarie di Terry Rozier), ma Fontecchio ha risposto presente, dando equilibrio e qualità in entrambe le metà campo. A Miami, ha ritrovato fiducia, spazio e un contesto competitivo che esalta le sue caratteristiche.