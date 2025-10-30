Nba, i Lakers battono Minnesota, successi per Nuggets, Rockets e Mavericks
NEW YORK (Usa) - Nella notte italiana si sono disputate dieci partite del campionato Nba. I Los Angeles Lakers superano 116-115 in trasferta i Minnesota Timberwolves nonostante le assenze di Senza LeBron James e Luka Doncic: MVP della partita è Austin Reaves che firma 28 punti. I Denver Nuggets dominano contro i New Orleans Pelicans per 122-108, il protagonista assoluto è Luka Doncic che firma una tripla doppia da 21 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Vittoria in trasferta per gli Houston Rockets che passano sul campo dei Toronto Raptors per 139-121 grazie alla superba prestazione di Kevin Durant che mette a referto 31 punti.
Nba, quattro squadre ancora imbattute
Ci sono quattro squadre imbattute in questo avvio di stagione e tra queste i Chicago Bulls che battono i Sacramento Kings per 126-113. Secondo successo stagionale per i Boston Celtics che superano nettamente in casa i Cleveland Cavaliers per 125-105. Comodo successo anche per i Detroit Pistons che superano 135-116 gli Orlando Magic. Cade Cunningham si prende la scena con da 30 punti e 10 assist. Vincono, infine, gli Atlanta Hawks per 117-112 sui Brooklyn Nets con 23 punti di Jalen Johnson.
Nba, i risultati della notte italiana
Questi i risultati delle gare Nba disputate nella notte italiana: Toronto Raptors-Houston Rockets 121-139, Boston Celtics-Cleveland Cavaliers 125-105, Detroit Pistons-Orlando Magic 135-116, Brooklyn Nets-Atlanta Hawks 112-117, Chicago Bulls-Sacramento Kings 126-113, Dallas Mavericks-Indiana Pacers 107-105, Denver Nuggets-New Orleans Pelicans 122-88, Utah Jazz-Portland Trail Blazer 134-136, Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers 115-116, Phoenix Suns-Memphis Grizzlies 113-114.