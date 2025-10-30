Nba, i Lakers battono Minnesota, successi per Nuggets, Rockets e Mavericks

NEW YORK (Usa) - Nella notte italiana si sono disputate dieci partite del campionato Nba. I Los Angeles Lakers superano 116-115 in trasferta i Minnesota Timberwolves nonostante le assenze di Senza LeBron James e Luka Doncic: MVP della partita è Austin Reaves che firma 28 punti. I Denver Nuggets dominano contro i New Orleans Pelicans per 122-108, il protagonista assoluto è Luka Doncic che firma una tripla doppia da 21 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Vittoria in trasferta per gli Houston Rockets che passano sul campo dei Toronto Raptors per 139-121 grazie alla superba prestazione di Kevin Durant che mette a referto 31 punti.