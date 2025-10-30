Nba, annuncio shock degli Oklahoma City Thunder: "Nikola Topic ha un cancro ai testicoli"

ROMA - Nba sotto shock dopo l'annuncio degli Oklahoma City Thunder, il cui general manager Sam Presti ha rivelato che il 20enne regista serbo Nikola Topic "ha iniziato un ciclo di chemioterapia" dopo che gli è stato " diagnosticato un cancro ai testicoli" presso il MD Anderson Cancer Center di Houston.

Nba shock: cancro ai testicoli per Topic degli Oklahoma City Thunder

Presti ha aggiunto che i medici sono "estremamente positivi" sulle prospettive di Topic (scelta numero 12 nel Draft del 2024), che è riuscito comunque ad allenarsi ma non sa ancora quando potrà tornare in campo in gare ufficiali: "Le nostre uniche aspettative su di lui sono che si concentri su questa situazione - ha sottolineato il general manager degli Oklahoma City Thunder -. Questa deve essere è la sua priorità. Tornerà a giocare a basket quando sarà pronto, senza fissare date né particolari aspettative su questo. Nikola ha il nostro totale sostegno, incoraggiamento e affetto".