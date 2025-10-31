Nba, un Fontecchio da urlo non basta a Miami: ok Bucks, Oklahoma e Orlando
Un ottimo Simone Fontecchio, autore di 18 punti, non basta a Miami, che viene battuto 107-101 da San Antonio. Il cestista azzurro (alla quinta gara consecutiva in doppia cifra) chiude con 5 su 9 al tiro, di cui 5 su 7 dalla lunga distanza e 3 su 3 ai liberi, insieme a 3 rimbalzi e 2 assist. A trascinare San Antonio ancora una volta Victor Wembanyama, che chiude con 27 punti, 18 rimbalzi, 6 assist e 5 stoppate.
Vincono Bucks, Oklahoma e Orlando
Senza Giannis Antetokounmpo, fermo per un dolore al ginocchio, i Milwaukee Bucks battono Golden State 120-110 grazie a uno scatenato Ryan Rollins da 32 punti (suo nuovo massimo in carriera), rendendo inutili i 27 di Steph Curry. Sesto successo di fila per Oklahoma City, che battono 127-108 i Wizard. Successo esterno per gli Orlando Magic che si impongono 107-123 sul parquet dei Charlotte Hornets grazie a Paolo Banchero, autore di 20 punti con 9 rimbalzi e 9 assist.