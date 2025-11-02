Nba, Banchero trascina Orlando: Washington ko. Frenano Boston e Golden State

WASHINGTON (STATI UNITI) - Paolo Banchero show nella notte Nba (sei i match di regular season disputati). L'italo-americano, classe 2002, va a referto con una doppia doppia da urlo (28 punti e 11 rimbalzi) e trascina Orlando che sbanca Washington travolgendo 125-94 i Wizards (non bastano i 17 punti di George). Tra le fila dei Magic, bene anche Wagner (25 punti), Carter (doppia doppia anche per lui, 16 punti e 11 rimbalzi) e Bitadze (15 punti). Serata negativa per Boston: i Celtics, nonostante cinque giocatori in doppia cifra (Scheierman il migliore con 17 punti) crollano in casa contro Houston dopo tre vittorie consecutive. Mattatore del match? Kevin Durant, autore di 26 punti (top scorer del match del 'TD Garden' e a riposo nell'ultimo quarto di partita). Nel 128-101 finale per i Rockets da segnalare anche la tripla doppia sfiorata da Alperen Sengun: 16 punti, 10 rimbalzi e 9 assist per il centro turco. Si sbloccano invece i Pacers: Indiana, finalista la scorsa stagione, interrompe la serie di cinque sconfitte di fila e conquista il primo successo stagionale battendo 114-109 i Warriors. Nonostante numerose assenze, i padroni di casa vincono il match: Nesmith (31 punti) e Jackson (25 punti e 10 assist) salgono in cattedra con due prestazioni da urlo. A Golden State - al terzo ko nelle ultime cinque uscite - non sono sufficienti i 24 punti segnati dal solito Steph Curry.