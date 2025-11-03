Nba, primo ko stagionale per i Chicago Bulls
NEW YORK (Usa) - Nel campionato Nba prima sconfitta stagionale per Chicago Bulls che vanno ko contro New York: finisce 128-116 con i padroni di casa trascinati da Brunson autore di 31 punti. I Los Angeles Lakers - ancora privi di LeBron James - sconfiggono Miami con un margine di dieci punti: 130-120. Oklahoma City travolge New Orleans per 137-106: Gilgeous-Alexander mette a referto 30 punti e 7 assist. Philadelphia si impone contro Brooklyn, vincendo per 129-105. Vittoria larga per Charlotte che travolge Utah per 126-103, vince anche Toronto che supera Memphis per 117-104. Phoenix trova un altro successo battendo San Antonio per 130-118.
Nba, i risultati delle partite
Questi i risultati delle gare della regular-season della Nba disputate nella notte italiana: Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 137-106, Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 105-129, Charlotte Hornets-Utah Jazz 126-103, Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks 117-109, Toronto Raptors-Memphis Grizzlies 117-104, New York Knicks-Chicago Bulls 128-116, Phoenix Suns-San Antonio Spurs 130-118, Los Angeles Lakers-Miami Heat 130-120.