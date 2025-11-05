Nba, Oklahoma senza sconfitte: Bulls da sogno, Toronto travolge Milwaukee
Serata di grande spettacolo in NBA, con risultati pesanti sia nella Eastern che nella Western Conference. Gli Oklahoma City Thunder confermano il loro dominio in avvio di stagione, mentre i Chicago Bulls firmano una rimonta clamorosa contro i Philadelphia 76ers. Bene anche Toronto, che piega Milwaukee con autorità, mentre prosegue il momento difficile di Orlando nonostante un'altra prova maiuscola di Paolo Banchero.
Bulls eroici: rimonta da -24, Philadelphia ko allo sprint
La vittoria più spettacolare arriva da Chicago: i Bulls, sotto di 24 punti nel secondo quarto e ancora oltre -20 dopo l'intervallo, ribaltano i 76ers imponendosi 113-111. Non bastano i 39 punti di Tyrese Maxey a Philadelphia; a guidare i padroni di casa è un Josh Giddey monumentale (29 punti, 15 rimbalzi, 12 assist). La tripla decisiva porta la firma di Nikola Vucevic, che firma il sorpasso a 3 secondi dalla sirena. Con questo successo, Chicago sale in vetta alla Eastern Conference con un record di 6-1. Intanto, i Thunder non si fermano: ottava vittoria consecutiva e Clippers battuti 126-107 nonostante un ottimo James Harden (25 punti, 6 rimbalzi e 6 assist). Ancora decisivo Shai Gilgeous-Alexander, autore di 30 punti.
Toronto cresce, Orlando ko: bene i Pelicans, cade Phoenix
I Toronto Raptors proseguono la loro risalita con la terza vittoria di fila, demolendo i Milwaukee Bucks 128-100. Protagonisti R.J. Barrett e Scottie Barnes con 23 punti a testa, supportati da una panchina da 46 punti totali. Non brilla Giannis Antetokounmpo, che chiude con 22 punti e 8 rimbalzi. Sconfitta invece per gli Orlando Magic, superati 127-112 dagli Atlanta Hawks privi di Trae Young. Sfiora la tripla doppia Paolo Banchero (22 punti, 11 rimbalzi, 8 assist), ma non basta. Prima vittoria stagionale per i New Orleans Pelicans, che superano gli Charlotte Hornets 116-112. Successo anche per i Golden States Warriors, avanti 118-107 sui Phoenix Suns: non bastano i 38 punti di Devin Booker.