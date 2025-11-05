Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Nba, Oklahoma senza sconfitte: Bulls da sogno, Toronto travolge Milwaukee

Nba, Oklahoma senza sconfitte: Bulls da sogno, Toronto travolge Milwaukee

Thunder a quota otto vittorie di fila, Chicago rimonta da -24 e conquista la vetta a Est
3 min
TagsNbaokcChicago

Serata di grande spettacolo in NBA, con risultati pesanti sia nella Eastern che nella Western Conference. Gli Oklahoma City Thunder confermano il loro dominio in avvio di stagione, mentre i Chicago Bulls firmano una rimonta clamorosa contro i Philadelphia 76ers. Bene anche Toronto, che piega Milwaukee con autorità, mentre prosegue il momento difficile di Orlando nonostante un'altra prova maiuscola di Paolo Banchero

Bulls eroici: rimonta da -24, Philadelphia ko allo sprint

La vittoria più spettacolare arriva da Chicago: i Bulls, sotto di 24 punti nel secondo quarto e ancora oltre -20 dopo l'intervallo, ribaltano i 76ers imponendosi 113-111. Non bastano i 39 punti di Tyrese Maxey a Philadelphia; a guidare i padroni di casa è un Josh Giddey monumentale (29 punti, 15 rimbalzi, 12 assist). La tripla decisiva porta la firma di Nikola Vucevic, che firma il sorpasso a 3 secondi dalla sirena. Con questo successo, Chicago sale in vetta alla Eastern Conference con un record di 6-1. Intanto, i Thunder non si fermano: ottava vittoria consecutiva e Clippers battuti 126-107 nonostante un ottimo James Harden (25 punti, 6 rimbalzi e 6 assist). Ancora decisivo Shai Gilgeous-Alexander, autore di 30 punti. 

Toronto cresce, Orlando ko: bene i Pelicans, cade Phoenix

I Toronto Raptors proseguono la loro risalita con la terza vittoria di fila, demolendo i Milwaukee Bucks 128-100. Protagonisti R.J. Barrett e Scottie Barnes con 23 punti a testa, supportati da una panchina da 46 punti totali. Non brilla Giannis Antetokounmpo, che chiude con 22 punti e 8 rimbalzi. Sconfitta invece per gli Orlando Magic, superati 127-112 dagli Atlanta Hawks privi di Trae Young. Sfiora la tripla doppia Paolo Banchero (22 punti, 11 rimbalzi, 8 assist), ma non basta. Prima vittoria stagionale per i New Orleans Pelicans, che superano gli Charlotte Hornets 116-112. Successo anche per i Golden States Warriors, avanti 118-107 sui Phoenix Suns: non bastano i 38 punti di Devin Booker.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Da non perdere

Nba, Fontecchio lancia MiamiNba, annuncio shock degli Oklahoma
Unisciti alla community