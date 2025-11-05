Nba, Oklahoma senza sconfitte: Bulls da sogno, Toronto travolge Milwaukee

Bulls eroici: rimonta da -24, Philadelphia ko allo sprint

La vittoria più spettacolare arriva da Chicago: i Bulls, sotto di 24 punti nel secondo quarto e ancora oltre -20 dopo l'intervallo, ribaltano i 76ers imponendosi 113-111. Non bastano i 39 punti di Tyrese Maxey a Philadelphia; a guidare i padroni di casa è un Josh Giddey monumentale (29 punti, 15 rimbalzi, 12 assist). La tripla decisiva porta la firma di Nikola Vucevic, che firma il sorpasso a 3 secondi dalla sirena. Con questo successo, Chicago sale in vetta alla Eastern Conference con un record di 6-1. Intanto, i Thunder non si fermano: ottava vittoria consecutiva e Clippers battuti 126-107 nonostante un ottimo James Harden (25 punti, 6 rimbalzi e 6 assist). Ancora decisivo Shai Gilgeous-Alexander, autore di 30 punti.

Toronto cresce, Orlando ko: bene i Pelicans, cade Phoenix

I Toronto Raptors proseguono la loro risalita con la terza vittoria di fila, demolendo i Milwaukee Bucks 128-100. Protagonisti R.J. Barrett e Scottie Barnes con 23 punti a testa, supportati da una panchina da 46 punti totali. Non brilla Giannis Antetokounmpo, che chiude con 22 punti e 8 rimbalzi. Sconfitta invece per gli Orlando Magic, superati 127-112 dagli Atlanta Hawks privi di Trae Young. Sfiora la tripla doppia Paolo Banchero (22 punti, 11 rimbalzi, 8 assist), ma non basta. Prima vittoria stagionale per i New Orleans Pelicans, che superano gli Charlotte Hornets 116-112. Successo anche per i Golden States Warriors, avanti 118-107 sui Phoenix Suns: non bastano i 38 punti di Devin Booker.