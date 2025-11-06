Nba, si ferma la striscia di Oklahoma: colpo grosso Portland. Doncic e Jokic brillano nella notte     

Prima o poi doveva succedere. Oklahoma si ferma dopo 8 vittorie di fila nella notte Nba e torna sul pianeta Terra. I campioni in carica, infatti, incassano la prima sconfitta della regular-season arrendendosi ai Blazers che, in casa, trionfano con il punteggio di 121-119. L'imbattibilità dei Thunder viene cancellata da un'ottima prova generale della squadra di Portland che, dopo un primo quarto chiuso sotto di 20, trova le soluzioni giuste mandandone 6 in doppia cifra e trovando risorse importanti dalla panchina, come dimostrano i 20 punti di Jerami Grant e i 12 di Duop Reath. Doppia doppia, anzi quasi tripla, per Deni Avdija che mette a referto 26 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Sono 22 i punti di Jrue Holiday, ne fa 18 Sharpe, si ferma a 16 Camara. Ai Thunder questa volta non bastano i 35 punti (con 9 rimbalzi) di Shai Gilgeous-Alexander, nè i 27 di Aaron Wiggins, i 21 di Ajay Mitchell e i 10 (con 11 rimbalzi) di Isaiah Hartenstein. A Los Angeles i Lakers, al quinto successo consecutivo, battono gli Spurs 118-116. Decisivo Luka Doncic con i suoi 35 punti, 13 assist e 9 rimbalz i, ma è fondamentale anche la doppia doppia Deandre Ayton (punti e 10 rimbalzi). In doppia cifra anche Smart (17) e Hachimura (15). San Antonio lotta punto su punto, chiude il terzo con un parziale di +9, ma l'ultimo con un -10 e tanti errori. Il più prolifico è Victor Wembanyama con 19 punti (8 i rimbalzi), altri sei vanno in doppia cifra, ma sono i Lakers a vincere.

Nba, Fontecchio in campo

Successo interno anche per i Nuggets che regolano 122-112 gli Heat. Il trascinatore, neanche a dirlo, è il solito Nikola Jokic che chiude con una tripla doppia da 33 punti, 15 rimbalzi e 16 assist. Importanti anche le prestazioni di Aaron Gordon (24 punti) e Tim Hardaway (18 dalla panchina) con Denver che conquista la quinta vittoria in 7 partite e mette ko Miami (4 e 4 il bilancio) nonostante i "ventelli" di Powell (23), Wiggins (22) e Jaquez Jr (21 dalla panchina). Sedici minuti in campo per Simone Fontecchio che chiude con 5 punti, 2 rimbalzi e altrettanti assist.

I risultati

In tutto 11 le gare disputate nella notte italiana. Vincono Cavaliers (132-121 su Philadelphia con 46 punti e 8 assist per Mitchell), Pistons (114-103 contro i Jazz con 22 punti e altrettanti rimbalzi per Duren), Nets (112-103 sui Pacers con 32 punti e 11 rimbalzi per Porter Jr), Celtics (136-107 ai danni di Washington con 35 punti per Brown), Knicks (137-114 contro i Timberwolves con 23 punti e 10 assist per Brunson), Rockets (124-109 contro i Grizzlies con 28 punti e 10 rimbalzi per Thompson), Pelicans (101-99 sui Mavericks con 22 punti e 9 rimbalzi per Bey) e Kings (121-116 contro Golden State con 23 punti, 16 rimbalzi e 10 assist per Westbrook).