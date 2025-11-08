Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 8 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Nba, Antetokounmpo trascina i Bucks: Bulls battuti, Detroit ringrazia

Nba, Antetokounmpo trascina i Bucks: Bulls battuti, Detroit ringrazia

Chicago perde la testa della Eastern Conference dopo la sconfitta contro Milwaukee, decisa dalla prestazione del greco, e viene sorpassata dai Pistons
1 min
TagsNba

Cambio in testa nella Eastern Conference, dove i Milwaukee Bucks, sostenuti dai 41 punti di Giannis Antetokounmpo, superano 126-110 la capolista Chicago Bulls. Il greco, due volte Mvp dell'Nba, ha messo a referto 15 rimbalzi, nove assist, due palle rubate e due stoppate, segnando 19 punti nel quarto quarto. L'ultima grande prestazione di Antetokounmpo - che ha una media di 32,3 punti a partita - ha aiutato Milwaukee a rimettersi in carreggiata dopo due sconfitte. Matas Buzelis ha guidato i Bulls con 20 punti mentre la guardia australiana Josh Giddey, reduce da triple doppie consecutive, ha realizzato 16 punti, sette rimbalzi e 14 assist. I Bulls cedono così il primo posto nella Eastern Conference ai Detroit Pistons, che hanno invece battuto i Brooklyn Nets per 125-107, ottenendo la quinta vittoria consecutiva grazie ai 34 punti di Cade Cunningham.

Nba, tutti i risultati

I risultati della partite di Nba giocate nella notte: Atlanta-Toronto 97-109; Washington-Cleveland 114-148; Brooklyn-Detroit 107-125; Orlando-Boston 123-110; Miami-Charlotte 126-108; Milwaukee-Chicago 126-110; Sacramento-Oklahoma City 101-132; Minnesota-Utah 137-97; Memphis-Dallas 118-104; Denver-Golden State 129-104; San Antonio-Houston 121-110

© RIPRODUZIONE RISERVATA

