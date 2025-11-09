WASHINGTON (STATI UNITI) - Solito grande spettacolo nella notte Nba (otto i match disputati). Sorride Miami che, tra le mura amiche del 'Kaseya Center', supera Portland : 136-131 il risultato finale per gli Heat , trascinati dalla grande prova di Nikola Jovic (29 punti, 9 rimbalzi e 7 assist) dalla panchina. Coach Spoelstra può contare, ancora una volta, anche sull'ottimo apporto di Simone Fontecchio : l'azzurro realizza infatti 7 punti e 1 rimbalzo in 18 minuti di impiego . Ai Blazers non è sufficiente la tripla doppia (33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) sfiorata dal solito Avdija . Si ferma invece la corsa dei Lakers . Dopo cinque vittorie consecutive, i gialloviola di JJ Redick - ancora assenti James e Reaves - cadono ad Atlanta che si impone 122-102 . I padroni di casa, guidati dai 21 punti di Gueye , si aggiudicano l'intera posta in palio e vanificano la grande prestazione di Luka Doncic , autore di 17 punti, 5 rimbalzi e 11 assist. Rimonta da urlo dei Cleveland Cavaliers contro i Chicago Bulls ( 128-122 ) guidati dall'inarrestabile Donovan Mitchell che chiude a quota 29, di cui 8 decisivi realizzati nell'arco di 65 secondi ; i Bulls collezionano il terzo stop nelle ultime 4 partite.

Nba, Jokic lancia i Nuggets. Ok 76ers e Spurs

Nelle altre gare della notte oltreoceano spicca il successo esterno dei Dallas Mavericks che passano 111-105 sul campo dei Washington Wizards. Mvp del match è Naji Marshall, a referto con 30 punti. Bene anche i San Antonio Spurs che regolano i New Orleans Pelicans (126-119) e ritrovano una delle loro stelle, De'Aaron Fox, autore di 24 punti. Vince anche Philadelphia: i 76ers riescono a superare i Toronto Raptors, battuti 130-120. Show di Maxey (31 punti), Embiid (29 punti) e Watford (clamorosa tripla doppia da 20 punti, 17 rimbalzi e 10 assist). Vince anche Denver: mattatore assoluto del match contro Indiana, vinto dai Nuggets con il punteggio di 117-100, è il solito Nikola Jovic all'ennesima tripla doppia della sua carriera (32 punti, 14 rimbalzi e 14 assist). L'altra vittoria esterna della serata è quella dei Phoenix Suns che passano per 114-103 sul parquet dei Los Angeles Clippers. Infine, il programma odierno dell'Nba si chiude questa sera (domenica 9 novembre) con il match tra i Milwaukee Bucks e gli Houston Rockets: palla a due alle 21:30 italiane.