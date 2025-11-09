Corriere dello Sport.it
domenica 9 novembre 2025
Nba, Fontecchio contribuisce al successo di Miami su Portland. Show Mitchell, Lakers ko

Nba, Fontecchio contribuisce al successo di Miami su Portland. Show Mitchell, Lakers ko

L'ex Virtus Bologna e Olimpia Milano va a referto con 7 punti e un rimbalzo nella vittoria interna degli Heat sui Blazers. Donovan lancia Cleveland con Chicago, Doncic non riesce a evitare la sconfitta dei gialloviola ad Atlanta
3 min
Nba

WASHINGTON (STATI UNITI) - Solito grande spettacolo nella notte Nba (otto i match disputati). Sorride Miami che, tra le mura amiche del 'Kaseya Center', supera Portland: 136-131 il risultato finale per gli Heat, trascinati dalla grande prova di Nikola Jovic (29 punti, 9 rimbalzi e 7 assist) dalla panchina. Coach Spoelstra può contare, ancora una volta, anche sull'ottimo apporto di Simone Fontecchio: l'azzurro realizza infatti 7 punti e 1 rimbalzo in 18 minuti di impiego. Ai Blazers non è sufficiente la tripla doppia (33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) sfiorata dal solito Avdija. Si ferma invece la corsa dei Lakers. Dopo cinque vittorie consecutive, i gialloviola di JJ Redick - ancora assenti James e Reaves - cadono ad Atlanta che si impone 122-102. I padroni di casa, guidati dai 21 punti di Gueye, si aggiudicano l'intera posta in palio e vanificano la grande prestazione di Luka Doncic, autore di 17 punti, 5 rimbalzi e 11 assist. Rimonta da urlo dei Cleveland Cavaliers contro i Chicago Bulls (128-122) guidati dall'inarrestabile Donovan Mitchell che chiude a quota 29, di cui 8 decisivi realizzati nell'arco di 65 secondi; i Bulls collezionano il terzo stop nelle ultime 4 partite.

Nba, Jokic lancia i Nuggets. Ok 76ers e Spurs

Nelle altre gare della notte oltreoceano spicca il successo esterno dei Dallas Mavericks che passano 111-105 sul campo dei Washington Wizards. Mvp del match è Naji Marshall, a referto con 30 punti. Bene anche i San Antonio Spurs che regolano i New Orleans Pelicans (126-119) e ritrovano una delle loro stelle, De'Aaron Fox, autore di 24 punti. Vince anche Philadelphia: i 76ers riescono a superare i Toronto Raptors, battuti 130-120.  Show di Maxey (31 punti), Embiid (29 punti) e Watford (clamorosa tripla doppia da 20 punti, 17 rimbalzi e 10 assist). Vince anche Denver: mattatore assoluto del match contro Indiana, vinto dai Nuggets con il punteggio di 117-100, è il solito Nikola Jovic all'ennesima tripla doppia della sua carriera (32 punti, 14 rimbalzi e 14 assist). L'altra vittoria esterna della serata è quella dei Phoenix Suns che passano per 114-103 sul parquet dei Los Angeles Clippers. Infine, il programma odierno dell'Nba si chiude questa sera (domenica 9 novembre) con il match tra i Milwaukee Bucks e gli Houston Rockets: palla a due alle 21:30 italiane.

