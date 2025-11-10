Nba in lutto per la morte di Lenny Wilkens. Intanto ruggisce Golden State e va ai Knicks il derby di New York

Nba, i risultati delle ultime partite

Questi i risultati delle gare della regular-season della Nba disputate nella notte italiana: Milwaukee Bucks-Houston Rockets 115-122; New York Knicks-Brooklyn Nets 134-98; Orlando Magic-Boston Celtics 107-111; Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder 100-114; Philadelphia 76ers-Detroit Pistons 108-111; Golden State Warriors-Indiana Pacers 114-83; Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves 117-144.

Lutto nel basket Usa: morto Lenny Wilkens

Intanto il basket Usa è in lutto per la morte di Lenny Wilkens, membro della Hall of Fame Nba sia come giocatore che come allenatore, spentosi all'età di 88 anni come annunciato dalla sua famiglia. Playmaker, ha giocato 15 stagioni nel basket nordamericano, è stato nove volte All-Star e due volte ha vinto la classifica degli assist. Ha ricoperto il ruolo di giocatore-allenatore per quattro stagioni, tre con i Seattle SuperSonics e una con i Portland Trail Blazers, prima di intraprendere una brillante carriera da allenatore a tempo pieno. Wilkens ha guidato i SuperSonics al loro unico titolo Nba nel 1979. È stato anche sulle panchine dei Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors e New York Knicks durante una carriera durata dal 1969 al 2005. "Lenny Wilkens incarnava il meglio dell'Nba: un giocatore della Hall of Fame, un allenatore della Hall of Fame e uno degli ambasciatori più rispettati di questo sport - ha dichiarato in una nota Adam Silver, commissario NBA -. Tanto che quattro anni fa, Lenny ha ricevuto l'esclusivo riconoscimento di essere nominato tra i 75 più grandi giocatori e i 15 più grandi allenatori di tutti i tempi della lega". Le sue 2.487 partite da allenatore rappresentano un record per la Nba e le 1.332 vittorie conquistate lo collocano al terzo posto dietro Gregg Popovich e Don Nelson.