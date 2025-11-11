Nba: Wembanyama e Doncic trascinano Spurs e Lakers, vincono gli Heat di Fontecchio

ROMA - Emozioni e grande spettacolo nell'ultimo turno di Nba , con una pioggia di canestri e vittorie entusiasmanti nelle partite andate in scena nella notte italiana.

I Pistons allungano la striscia vincente: Wizards ko

Successo pesante per i Pistons che allungano a sette la loro striscia vincente e restano leader nella Eastern Conference: Detroit batte Washington 137-135, ma ci sono voluti una tripla doppia di Cade Cunningham, una tripla sulla sirena di Daniss Jenkins e una schiacciata ai supplementari di Javonte Green ai padroni di casa per assicurarsi il match sui Wizards che subiscono la nona sconfitta di fila. Cunningham in stato di grazia ha chiuso con 46 punti, 12 rimbalzi e 11 assist.

Wembanyama e Doncic trascinano Spurs e Lakers

A Chicago invece i San Antonio strappano il successo (121-117) grazie a un super Victor Wembanyama: il francese ha segnato 38 punti, guidando gli Spurs all'ottava vittoria in dieci partite. A Charlotte, Luka Doncic (38 punti) ha dato spettacolo, trascinando i Los Angeles Lakers alla vittoria sugli Hornets (121-111). La partita super di James Harden (45 punti, 11 assist, 10 rimbalzi) non è bastata invece ad evitare la quinta sconfitta consecutiva ai Clippers, sconfitti in casa da Atlanta (105-102).

Gli Heat di Fontecchio fermano i Cavaliers

Si ferma la corsa di Cleveland che dopo quattro successi di fila cedono agli Heat: i Cavaliers sono stati sconfitti ai supplementari a Miami (140-138). Norman Powell con 33 punti e Andrew Wiggins con 23 punti (e i 13 dalla panchina di Simone Fontecchio) hanno assicurato la settima vittoria alla franchigia della Florida. Vittoria di Orlando su Portland (115-112) con 28 punti di Paolo Banchero. A Dallas vittoria per 116-114 di Milwaukee, che ringrazia Giannis Antetokounmpo (30 punti, la metà nel quarto periodo). Serata memorabile anche per Grayson Allen, che con 42 punti spinge i Suns al successo (121-98) su New Orleans. Vince anche Minnesota in casa degli Utah 120-113.

Nba, i risultati della notte italiana

Questi i risultati delle gare Nba disputate nella notte italiana: Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers 111-121; Detroit Pistons-Washington Wizards 137-135; Orlando Magic-Portland Trail Blazers 115-112; Miami Heat-Cleveland Cavaliers 140-138; Chicago Bulls-San Antonio Spurs 117-121; Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks 114-116; Phoenix Suns-New Orleans Pelicans 121-98; Utah Jazz-Minnesota Timberwolves 113-120; Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks 102-105.