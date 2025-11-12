Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 12 novembre 2025
Nba, Jokic da urlo contro Sacramento. I Thunder continuano a volare© APS

Nba, Jokic da urlo contro Sacramento. I Thunder continuano a volare

La stella di Denver mette a segno 35 punti. Philadelphia batte Boston e ottiene l'undicesima vittoria su dodici gare
1 min

I Philadelphia 76ers battono i Boston Celtics 102-100, al termine di una gara emozionante e decisa nel finale. Nonostante i 24 punti di Jaylen Brown gli ospiti cedono di fronte ai numeri di Justin Edwards (22 punti e 5 triple), e Tyrese Maxey. I Thunder sconfiggono i Golden State Warriors, per 126-102 e continuano la loro straordinaria marcia in campionato, raggiungendo l'undicesima vittoria su dodici gare disputate. Protagonisti della sfida Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren, rispettivamente con 28 e 23 punti a referto.

Jokic show: Denver batte Sacramento

Nikola Jokic trascina Denver nel 122-108 contro Sacramento. La stella dei Nuggets mette a segno 35 punti, con 15 rimbalzi, 7 assist, 2 palle recuperate e uno strabiliante 16/19 al tiro. Per i Nuggets arriva la vittoria numero 8 nelle prime 10 partite disputate in questo eccellente avvio di stagione. A Brooklyn i Raptors vincono la loro 5/a partita nelle ultime 6 giocate battendo i Nets 119-109. A Salt Lake  gli Utah Jazz battono 152-128 Indiana, grazie ai 35 punti di Lauri Markkanenchiude, mentre tra i Pacers i 27 di Pascal Siakam e i 25 di Andrew Nembhard non evitano il ko.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

