Nba, Jokic da urlo contro Sacramento. I Thunder continuano a volare

I Philadelphia 76ers battono i Boston Celtics 102-100, al termine di una gara emozionante e decisa nel finale. Nonostante i 24 punti di Jaylen Brown gli ospiti cedono di fronte ai numeri di Justin Edwards (22 punti e 5 triple), e Tyrese Maxey. I Thunder sconfiggono i Golden State Warriors, per 126-102 e continuano la loro straordinaria marcia in campionato, raggiungendo l'undicesima vittoria su dodici gare disputate. Protagonisti della sfida Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren, rispettivamente con 28 e 23 punti a referto.