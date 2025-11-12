Corriere dello Sport.it
mercoledì 12 novembre 2025
NBA All-Star Game 2026, ufficiale il nuovo format “triangolare” tra USA e Resto del Mondo© EPA

NBA All-Star Game 2026, ufficiale il nuovo format “triangolare” tra USA e Resto del Mondo

Confermate le voci dell’ultimo periodo: tre squadre per un solo trofeo, ecco come funzionerà
2 min

La voce circolava già da mesi, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: il prossimo NBA All-Star Game, in programma il 15 febbraio 2026 all’Intuit Dome di Los Angeles, cambierà volto e formula. La NBA ha infatti annunciato un nuovo format triangolare, una novità assoluta nella storia della manifestazione.Per la prima volta, il tradizionale scontro tra Est e Ovest – già abbandonato negli ultimi anni in favore delle selezioni capitanate dai giocatori più votati – lascia spazio a una sfida a tre squadre da otto giocatori ciascuna: Team USA Red, Team USA Blue, Team World, composto dalle migliori “stelle” internazionali della lega.

Nuovo format per l’All Star Game di NBA: funzionerà così

Un chiaro segnale della sempre maggiore presenza e importanza dei talenti non americani in NBA, basti pensare a campioni come Giannis Antetokounmpo, Luka Dončić, Nikola Jokić e Shai Gilgeous-Alexander. Il nuovo All-Star Game si disputerà con la formula del round robin (girone all’italiana).Ogni squadra affronterà le altre due in mini-partite da 12 minuti ciascuna. Al termine del girone, le due squadre con il miglior record si affronteranno in una finale secca per decretare la vincitrice dell’All-Star Game 2026. In caso di parità (tutte e tre con una vittoria e una sconfitta), a determinare le finaliste sarà la differenza canestri. Il debutto del nuovo format avverrà dunque il 15 febbraio 2026 all’Intuit Dome, la nuova casa dei Los Angeles Clippers. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

