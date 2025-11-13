Nba, Jokic da record trascina i Nuggets. Fontecchio protagonista con Miami

Oklahoma City strapazza i Lakers, imponendosi con un netto 121-92: Shai Gilgeous-Alexander domina la scena chiudendo con 30 punti, 5 rimbalzi e 9 assist. Da segnalare anche i 21 punti di Isaiah Joe e i 10 a testa di Dieng e Caruso. In doppia cifra anche Mitchell (14), Hartenstein (11) e Holmgren. Ai Lakers non basta la solita prestazione convincente di Luka Doncic che chiude con 19 punti, 7 rimbalzi e altrettanti assist.