giovedì 13 novembre 2025
Nba, Jokic da record trascina i Nuggets. Fontecchio protagonista con Miami

Nba, Jokic da record trascina i Nuggets. Fontecchio protagonista con Miami

Il serbo disputa una gara perfetta contro i Clippers e segna 55 punti. L'azzurro parte dalla panchina, ma lascia il segno
1 min

Oklahoma City strapazza i Lakers, imponendosi con un netto 121-92: Shai Gilgeous-Alexander domina la scena chiudendo con 30 punti, 5 rimbalzi e 9 assist. Da segnalare anche i 21 punti di Isaiah Joe e i 10 a testa di Dieng e Caruso. In doppia cifra anche Mitchell (14), Hartenstein (11) e Holmgren. Ai Lakers non basta la solita prestazione convincente di Luka Doncic che chiude con 19 punti, 7 rimbalzi e altrettanti assist. 

Ciclone Jokic, Fontecchio trascina Miami

I Pistons battono in casa Chicago con il punteggio di 124-113, nonostante l'assenza di Jalen Duren e un po' di turnover.  31 punti e 13 rimbalzi (6 gli assist) per Paul Reed. I Nuggets battono i Clippers 130-116, trascinati da uno straordinario Nikola Jokic, autore di 55 punti. Vittorie in trasferta per Cleveland a Miami, con Simone Fontecchio (partito dalla panchina) protagonista di un'ottima prestazione, chiusa con 13 punti a referto. 

 

