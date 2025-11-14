Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
Johnson e Okongwu vincono la sfida con Markkanen e lanciano Atlanta. Ok Toronto e Phoenix

Gli Hawks sbancano Salt Lake City: decisive le prestazioni dei due statunitensi (tripla doppia per Jalen, doppia doppia per Onyeka), ai Jazz non bastano i 40 punti del finlandese. Bene anche i Raptors, corsari a Cleveland e i Suns: Pacers travolti
TagsNba

WASHINGTON (STATI UNITI) - Tre i match disputati nella notte italiana di Regular Season dell'Nba e solito immancabile spettacolo. Protagonisti indiscussi Johnson e Okongwu, trascinatori degli Atlanta Hawks che espugnano il parquet degli Utah Jazz per 132-122. Al 'Delta Center' di Salt Lake City Jalen Tyrese mette a referto una clamorosa tripla doppia da 31 punti, 18 rimbalzi e 14 assist, il suo compagno di squadra Onyeka si 'ferma' a 32 punti e 11 rimbalzi. Ai padroni di casa non servono invece i 40 punti messi a segno dal finlandese Lauri Markkanen. Chi centra il successo casalingo è Phoenix che, tra le mura amiche del 'Mortgage Matchup Center' di Phoenix, travolge gli Indiana Pacers con il punteggio di 133-98. Show di Devin Booker e Dillon Brooksm, a refetto rispettivamente con 33 e 32 punti. Gli ospiti, al sesto ko di fila, non vanno oltre i 21 punti di Nembhard e i 19 di Siakam.

Nba, Barnes da urlo: Toronto espugna Cleveland

Infine, i Toronto Raptors, in versione corsara, si impongono per 126-113 sul campo dei Cleveland Cavaliers. Alla 'Rocket Arena' la franchigia canadese ottiene la sesta vittoria nelle ultime sette gare disputate grazie alle prestazioni di Scott Barnes e di Immanuel Quickley (autori rispettivamente di 28 punti più 10 rimbalzi e di 25 punti). Ai Cavs, alla seconda sconfitta casalinga in stagione, non sono sufficienti i 31 punti di Donovan Mitchell per evitare il ko.

