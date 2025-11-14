Johnson e Okongwu vincono la sfida con Markkanen e lanciano Atlanta. Ok Toronto e Phoenix

WASHINGTON (STATI UNITI) - Tre i match disputati nella notte italiana di Regular Season dell'Nba e solito immancabile spettacolo. Protagonisti indiscussi Johnson e Okongwu, trascinatori degli Atlanta Hawks che espugnano il parquet degli Utah Jazz per 132-122. Al 'Delta Center' di Salt Lake City Jalen Tyrese mette a referto una clamorosa tripla doppia da 31 punti, 18 rimbalzi e 14 assist, il suo compagno di squadra Onyeka si 'ferma' a 32 punti e 11 rimbalzi. Ai padroni di casa non servono invece i 40 punti messi a segno dal finlandese Lauri Markkanen. Chi centra il successo casalingo è Phoenix che, tra le mura amiche del 'Mortgage Matchup Center' di Phoenix, travolge gli Indiana Pacers con il punteggio di 133-98. Show di Devin Booker e Dillon Brooksm, a refetto rispettivamente con 33 e 32 punti. Gli ospiti, al sesto ko di fila, non vanno oltre i 21 punti di Nembhard e i 19 di Siakam.