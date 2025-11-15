Corriere dello Sport.it
sabato 15 novembre 2025
Nba, Curry trascina Golden State: 49 punti contro San Antonio! Miami ko a New York

La stella dei Warriors sale in cattedra in Texas nel finale di partita. Heat sconfitti dai Knicks al Madison Square Garden: Fontecchio segna 9 punti. Reaves e Doncic lanciano i Lakers
3 min
TagsNba

WASHINGTON (STATI UNITI) - Nove le partite della regular season dell'Nba disputate nella notte italiana e valide anche per la Nba Cup. Il protagonista indiscusso è Stephen Curry: show del classe 1988 di Golden State che concede il bis a San Antonio, segnando 49 punti. Spurs battuti 109-108 all'ultimo respiro. Sorride Detroit che vince la nona partita consecutiva pur senza quattro titolari, superando Philadelphia davanti al proprio pubblico (114-105, ben sei i giocatori in doppia cifra per i Pistons). Vittoria anche per New York che supera 140-132 Miami (9 punti 2 rimbalzi per Simone Fontecchio in 15' di impiego), mentre a Milwaukee serve un supplementare per avere ragione di Charlotte (147-134, doppie doppie per Kuzma e Antetokounmpo).

Nba, Lakers corsari a New Orleans. Houston travolge Portland

Nelle altre gare oltreoceano spicca il successo dei Lakers, corsari a New Orleans: il 118-104 per i gialloviola sui Pelicans, ai quali non bastano i 35 punti di Murphy, porta le firme di Reaves (31 punti), Doncic (doppia doppia da 24 punti e 12 assist) e Ayton (20 punti e 16 rimbalzi). Vittoria travolgente per gli Houston Rockets che hanno la meglio sui Portland Trail Blazers (140-116) con un Kevin Durant da 30 punti - top scorer del match - e un Alperen Sengun a un passo dalla tripla doppia (25 punti, 10 rimbalzi e 9 assist). Vincono anche Minnesota ed Orlando: i Timberwolves piegano davanti ai lori tifosi i Sacramento Kings per 124-110 con 30 punti di Anthony Edwards, i Magic, invece, vincono contro i Brooklyn Nets per 105-98.

