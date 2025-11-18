Nba, Oklahoma e Detroit continuano a stupire. Fontecchio da applausi: Miami supera New York

WASHINGTON (STATI UNITI) - Nelle otto gare Nba disputate nella notte italiana, spiccano i successi di Oklahoma e Detroit che continuano a macinare punti e vittorie. A New Orleans, i Thunder campioni in carica centrano il 14° successo in 15 gare giocate imponendosi con il risultato di 126-109 contro i Pelicans. Il più prolifico degli ospiti è Chet Holmgren con i suoi 26 punti (9 i rimbalzi), tre in più di Shai Gilgeous-Alexander (che mette a referto anche 8 assist), poi ne arrivano 17 da Dort, 16 da Hartenstein, 14 da Joe e 11 da Mitchell (questi ultimi due dalla panchina). Tanto basta per mettere ko i Pelicans (12esima sconfitta per loro), nonostante i 24 punti di Jeremiah Fears e i 18 di Trey Murphy. Decima vittoria consecutiva per Detroit (la 12esima stagionale) che supera anche Indiana 127-112. La prima in classifica della Eastern Conference, dà spettacolo con un Jalen Duren da urlo: doppia doppia da 31 punti e 15 rimbalzi. Ai Pacers in crisi (ottava sconfitta consecutiva) non bastano i 29 punti di Siakam, i 25 di Mathurin, la doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi di Jackson e i 15 punti di Nembhard.