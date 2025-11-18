Nba, Oklahoma e Detroit continuano a stupire. Fontecchio da applausi: Miami supera New York
WASHINGTON (STATI UNITI) - Nelle otto gare Nba disputate nella notte italiana, spiccano i successi di Oklahoma e Detroit che continuano a macinare punti e vittorie. A New Orleans, i Thunder campioni in carica centrano il 14° successo in 15 gare giocate imponendosi con il risultato di 126-109 contro i Pelicans. Il più prolifico degli ospiti è Chet Holmgren con i suoi 26 punti (9 i rimbalzi), tre in più di Shai Gilgeous-Alexander (che mette a referto anche 8 assist), poi ne arrivano 17 da Dort, 16 da Hartenstein, 14 da Joe e 11 da Mitchell (questi ultimi due dalla panchina). Tanto basta per mettere ko i Pelicans (12esima sconfitta per loro), nonostante i 24 punti di Jeremiah Fears e i 18 di Trey Murphy. Decima vittoria consecutiva per Detroit (la 12esima stagionale) che supera anche Indiana 127-112. La prima in classifica della Eastern Conference, dà spettacolo con un Jalen Duren da urlo: doppia doppia da 31 punti e 15 rimbalzi. Ai Pacers in crisi (ottava sconfitta consecutiva) non bastano i 29 punti di Siakam, i 25 di Mathurin, la doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi di Jackson e i 15 punti di Nembhard.
Fontecchio trascina Miami: gli Heat piegano i New York Knicks
La notte della palla a spicchi oltreoceano si colora anche d'azzurro: Simone Fontecchio si conferma ancora una volta un giocatore chiave per Miami e coach Spoelstra. Gli Heat battono in casa 115-113 New York e, in un match molto combattuto, partendo dalla panchina, l'ex Virtus Bologna e Olimpia Milano gioca 21 minuti mettendo a referto 14 punti (con quattro triple), quattro rimbalzi e tre assist. In doppia cifra anche Powell (19 punti), Mitchell (18), Kel'el Ware (16 con l'aggiunta di 14 rimbalzi), Larsson 13 e, dalla panchina, Jaquez Jr (13) e Smith (11). I Knicks, nonostante i 25 punti di McBride, i 23 di Bridges e la doppia doppia da 22 punti e 15 rimbalzi di Karl-Anthony Towns, lasciano la Florida a mani vuote.
Nba, gli altri risultati: vince Cleveland, colpo Bulls a Denver
Nelle altre gare disputate nella notte, vincono Cleveland (118-106 sui Bucks con 37 punti e 7 assist per Mitchell. Milwaukee in ansia per l'infortunio muscolare di Antetokounmpo), Philadelphia (110-108 sui Clippers con 39 punti e 6 assist per Maxey), Toronto (110-108 sugli Hornets con 27 punti e 6 rimbalzi per Ingram), Minnesota (120-96 su Dallas con 22 punti e 12 rimbalzi per Reid) e, infine, Chicago che passa a Denver 130-127 sui Nuggets con i 21 punti e 14 rimbalzi di Guddey. Ai Nuggets, secondi in Western Conference, non basta la clamorosa tripla doppia del solito Nikola Jokic (26 punti, 18 rimbalzi e 13 assist) per evitare il ko.
