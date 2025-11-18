LeBron shock dopo il primo allenamento con i Lakers: “Ho i polmoni di un neonato”

LOS ANGELES (Usa) - Quella che fra poco avrà modo di iniziare, sarà la ventitreesima stagione in Nba . Nessuno prima di lui è riuscito ad avere un rendimento così costante nel tempo, eppure anche LeBron James fatica a tornare in campo. Il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers è stato costretto a saltare le prime 14 partite della stagione per un serio problema al nervo sciatico che gli ha impedito di fare il proprio esordio. Ma il peggio ora sembra essere passato.

LeBron, difficoltà nel recupero fisico

Dopo un periodo di allenamento con la South Bay in G-League, la star dei Los Angeles Lakers si è unita al resto del gruppo: l'assenza prolungata ha creato al campione non pochi problemi dal punto di vista fisico. "Sto cercando di tornare a sentirmi bene fisicamente - ha ammesso davanti ai microfoni dopo il primo allenamento con i Lakers - vedremo come risponderà il mio corpo nelle prossime ore. Sento che i miei polmoni sono come quelli di un neonato, devono tornare ad essere quelli di un atleta. Ho già perso la voce dopo una giornata passata a dare istruzioni e parlare in allenamento, ma è bello stare con i ragazzi: devo dire che mi sono mancati”.