Lebron torna e firma il record: 23ª stagione in Nba e vittoria dei suoi Lakers

Nello notte italiana LeBron James è tornato in campo nel match vinto dai Los Angeles Lakers per 140-126 sugli Utah Jazz, giocando così la sua 23ª stagione di Nba, battendo il record di Vince Carter (22 stagioni nel più importante campionato di basket al mondo). LeBron, che ha saltato le prime 14 partite per un problema al nervo sciatico, ha esordito nel quintetto titolare e ha giocato per 30 minuti, riuscendo a mettere la firma su 11 punti e 12 assist. L'uomo decisivo però è soprattutto Doncic, autore di 37 punti e 10 assist. Vincono anche i Detroit Pistons, che mettono a segno l'11° successo consecutivo dall'inizio del campionato: ad Atlanta in una partita iniziata male, gli ospiti ribaltano tutto nel finale strappando il successo sugli Hawks per 120-112. La squadra del Michigan, che non raggiungeva una striscia simile dalla stagione 2007-2008, ha beneficiato in particolare del ritorno di Cade Cunningham (25 punti, 6 rimbalzi, 10 assist), che ha fatto la differenza nel finale di partita.