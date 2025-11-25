Nba, Pistons e Raptors non si fermano più. Vincono anche Rockets e Kings

I Detroit Pistons e i Toronto Raptors volano in questo inizio di stagione dell'Nba, mentre a Minnesota non basta la super prestazione di Anthony Edwards per avere la meglio su Sacramento. Nella Eastern Conference, prosegue la marcia dei Pistons, che in casa degli Indiana Pacers chiudono il primo tempo 71-55 e poi resistono alla rimonta vincendo 122-117 e ottenendo il tredicesimo successo consecutivo. Per i Pacers si tratta della decima sconfitta nelle ultime undici partite. I Raptors, invece, ottengono l'ottava vittoria di fila superando i Cleveland Cavaliers 110-99: decisivo il massimo stagionale di Brandon Ingram, che segna 15 dei suoi 37 punti di serata nel terzo quarto. Rimanendo a Est, quinta sconfitta consecutiva per i Milwaukee Bucks, che devono fare a meno anche di Giannis Antetokounmpo nella sfida persa in casa contro i Portland Trail Blazers per 115-103. La seconda vittoria nelle ultime cinque partite di Portland porta la firma di Jerami Grant (35 punti), in una serata in cui Damian Lillard si è presentato nonostante l'infortunio per prendersi il saluto dei suoi ex tifosi e compagni.