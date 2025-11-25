Nba, Pistons e Raptors non si fermano più. Vincono anche Rockets e Kings
I Detroit Pistons e i Toronto Raptors volano in questo inizio di stagione dell'Nba, mentre a Minnesota non basta la super prestazione di Anthony Edwards per avere la meglio su Sacramento. Nella Eastern Conference, prosegue la marcia dei Pistons, che in casa degli Indiana Pacers chiudono il primo tempo 71-55 e poi resistono alla rimonta vincendo 122-117 e ottenendo il tredicesimo successo consecutivo. Per i Pacers si tratta della decima sconfitta nelle ultime undici partite. I Raptors, invece, ottengono l'ottava vittoria di fila superando i Cleveland Cavaliers 110-99: decisivo il massimo stagionale di Brandon Ingram, che segna 15 dei suoi 37 punti di serata nel terzo quarto. Rimanendo a Est, quinta sconfitta consecutiva per i Milwaukee Bucks, che devono fare a meno anche di Giannis Antetokounmpo nella sfida persa in casa contro i Portland Trail Blazers per 115-103. La seconda vittoria nelle ultime cinque partite di Portland porta la firma di Jerami Grant (35 punti), in una serata in cui Damian Lillard si è presentato nonostante l'infortunio per prendersi il saluto dei suoi ex tifosi e compagni.
Vincono Rockets e Kings
Gli Houston Rockets si impongono con un netto 114-92 in trasferta (22 punti di Amen Thompson e 22 di Aaron Holiday dalla panchina) interrompendo la striscia di tre vittorie consecutive dei Suns. Sempre a Ovest, spicca la vittoria all'overtime dei Sacramento Kings in rimonta contro i Minnesota Timberwolves. I T'wolves sprecano ancora tutto il vantaggio nel finale (avanti di dieci punti a tre minuti dal termine) e cedono all'overtime: 117-112 il risultato finale che vanifica i 43 punti di Edwards. Per quanto riguarda le altre partite della notte italiana, vittorie casalinghe per Miami Heat (106-102 contro i Dallas Mavericks), New Orleans Pelicans (143-130 contro i Chicago Bulls) e Golden State Warriors (134-117 contro Utah Jazz), mentre arrivano i colpi esterni dei New York Knicks (100-113 nel derby della Grande Mela con i Brooklyn Nets) e dei Denver Nuggets (115-125 contro i Memphis Grizzlies).
Tutti i risultati della notte scorsa
Indiana Pacers - Detroit Pistons 117-122
Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 110-99
Brooklyn Nets - New York Knicks 100-113
Miami Heat - Dallas Mavericks 106-102
Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 115-125
Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers 103-115
New Orleans Pelicans - Chicago Bulls 143-130
Phoenix Suns - Houston Rockets 92-114
Golden State Warriors - Utah Jazz 134-117
Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 117-112