giovedì 27 novembre 2025
Nba, Pistons ko a Boston: sfuma il record di franchigia. Vincono i Miami Heat di Fontecchio

Dopo 13 vittorie di fila Detroit viene mandata al tappeto dai Celtics. Solo 7' in campo per l'azzurro contro Milwaukee
2 min
TagsNbaDetroit PistonsBasket

ROMA - Spettacolo ed emozioni ma anche una sconfitta a sorpresa nelle partite giocate nella notte in Nba, con Detroit che dopo 13 successi di fila ha visto interrompersi a Boston la propria serie positiva (e sfumare così quello che sarebbe stato un record per la franchigia).

Pistons battuti dai Celtics a Boston: sfuma il record di franchigia

Vincono i Celtics (9-8), che piegano i Pistoins con il punteggio di 117-114: dominano Jaylen Brown (33 punti, 10 rimbalzi e 5 assist) e Derrick White (27 punti e 7 rimbalzi). Non bastano a Detroit, capolista a Est, i 42 punti di Cade Cunningham per evitare il terzo ko stagionale su 18 partite e centrare una 14esima vittoria consecutiva da record.

Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma, crisi Indiana

Decima vittoria in fila per Oklahoma (18-1), che batte Minnesota (10-8) in casa (113-105). Quaranta punti per l'Mvp del 2025 Shai Gilgeous-Alexander. Timberwolves ko nonostante i 31 punti e gli 8 rimbalzi di Anthony Edwards. I New York Knicks (11-6) passano sul parquet di Charlotte (4-14) vincendo 129-101. Sono 33 per Jalen Brunson e 19 con 10 rimbalzi per Karl-Anthony Towns. Vittorie esterne per Houston (11-4) e San Antonio (11-5), che sconfiggono Golden State (10-9) e Portland (8-10). Non si arresta la crisi di Indiana (2-16), che si arrende 97-95 a Toronto (14-5), trascinata dai 50 punti combinati tra Brandon Ingram e Scottie Barnes.

Per Fontecchio solo 7' in campo con Miami, sconfitta per i Bucks

Miami (13-6) vince la sesta in fila e la spunta 106-103 su Milwaukee davanti ai propri tifosi: 29 punti, 5 rimbalzi e 7 assist per Tyler Herro, alla seconda partita stagionale, e doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi per Bam Adebayo. Solamente 7 minuti in campo per Simone Fontecchio, che mette a referto 2 punti, 2 rimbalzi e 2 assist. Bucks (8-11), orfani di Antetokounmpo, all'ottava sconfitta nelle ultime dieci partite. Sacramento (5-14) ko in casa con Phoenix (12-7) 112-100, mentre Memphis (7-12), nonostante l'assenza di Ja Morant, si salva all'overtime sul parquet di New Orleans (3-16) 133-128.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

