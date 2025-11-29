Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
Nba: vincono Lakers, Oklahoma e Knicks. Dallas e Nuggets fuori dalla coppa© APS

Nba: vincono Lakers, Oklahoma e Knicks. Dallas e Nuggets fuori dalla coppa

Ricco programma di partite, valide anche per l'approdo ai quarti di finale della seconda competizione del basket americano
2 min
TagsNba

Nella notte italiana si sono giocate diverse gare della regular-season della Nba, valide anche come ultima giornata della fase a gironi della Nba Cup, che hanno delineato le otto squadre che parteciperanno ai quarti di finale di coppa. Quarta vittoria su quattro partite in Nba Cup per i Lakers, che battono Dallas 129-119 e si qualificano per i quarti di finale del torneo, dove incontreranno San Antonio, capace di vincere a Denver ed eliminare i Nuggets. A Ovest vanno ai quarti anche Thunder e Suns, protagonisti di una sfida tiratissima vinta da Oklahoma City 123-119 grazie al solito Shai Gilgeous-Alexander e che ora si ripeterà con in palio la semifinale. Anche i Knicks vanno ai quarti di finale del torneo, dove incontreranno Toronto, dopo aver battuto Milwaukee 118-109 . Derby della Florida invece nell'altro quarto di finale a Est, dove Miami incontrerà Orlando, reduce dal colpo in trasferta a Detroit che vale a Desmond Bane, migliore dei suoi nella vittoria in trasferta, e compagni la qualificazione.

Nba, i risultati

Questi i risultati delle gare della regular-season della Nba disputate nella notte italiana:

Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers 130-123
Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 103-115
Charlotte Hornets - Chicago Bulls 123-116
Detroit Pistons - Orlando Magic 109-112
Indiana Pacers - Washington Wizards 119-86
New York Knicks - Milwaukee Bucks 118-109
Denver Nuggets - San Antonio Spurs 136-139
Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 123-119
Utah Jazz - Sacramento Kings 128-119
Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 129-119
Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 107-112

