Nba: vincono Lakers, Oklahoma e Knicks. Dallas e Nuggets fuori dalla coppa

Nella notte italiana si sono giocate diverse gare della regular-season della Nba, valide anche come ultima giornata della fase a gironi della Nba Cup, che hanno delineato le otto squadre che parteciperanno ai quarti di finale di coppa. Quarta vittoria su quattro partite in Nba Cup per i Lakers, che battono Dallas 129-119 e si qualificano per i quarti di finale del torneo, dove incontreranno San Antonio, capace di vincere a Denver ed eliminare i Nuggets. A Ovest vanno ai quarti anche Thunder e Suns, protagonisti di una sfida tiratissima vinta da Oklahoma City 123-119 grazie al solito Shai Gilgeous-Alexander e che ora si ripeterà con in palio la semifinale. Anche i Knicks vanno ai quarti di finale del torneo, dove incontreranno Toronto, dopo aver battuto Milwaukee 118-109 . Derby della Florida invece nell'altro quarto di finale a Est, dove Miami incontrerà Orlando, reduce dal colpo in trasferta a Detroit che vale a Desmond Bane, migliore dei suoi nella vittoria in trasferta, e compagni la qualificazione.