Nba, successi per Milwaukee, Golden State e Denver
NEW YORK (Usa) - Nella notte italiana si sono disputati altri otto incontri del campionato di basket Nba. I Detroit Pistons vincono in trasferta nel big match contro i Miami Heat (138-135) Cunningham trascina gli ospiti mettendo a referto con 29 punti. Dopo 9 successi di fila si interrompe la serie positiva di Toronto che cede all’over time contro i Charlotte Hornets (118-111). Anche i Boston Celtics vanno ko contro Minnesota che grazie ai 39 punti di Anthony Edwards conquista un prezioso successo. (119-115). Gli Indiana Pacers passano a Chicago sul fil di sirena (103-101), i Warriors sconfiggono i Pelicans (104-96) trascinati dalla doppia doppia di Jimmy Butler (24 punti e 10 assist), i Nuggets dominano a Phoenix vincendo 130-112, Golden State si impone battendo i Pelicans per 104-96. Milwaukee si impone contro Brooklyn per 116-99, la stella greca Giannis Antetokounmpo sfonda il tetto dei 21 mila punti realizzati in carriera.