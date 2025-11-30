Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nba, successi per Milwaukee, Golden State e Denver 

Nella notte italiana altre otto sfide: i Clippers incassano la settima sconfitta casalinga per mano di Dallas, Charlotte interrompe la serie positiva dei Raptors
1 min
TagsBasketNbapallacanestro

NEW YORK (Usa) - Nella notte italiana si sono disputati altri otto incontri del campionato di basket Nba. I Detroit Pistons vincono in trasferta nel big match contro i Miami Heat (138-135) Cunningham trascina gli ospiti mettendo a referto con 29 punti. Dopo 9 successi di fila si interrompe la serie positiva di Toronto che cede all’over time contro i Charlotte Hornets (118-111). Anche i Boston Celtics vanno ko contro Minnesota che grazie ai 39 punti di Anthony Edwards conquista un prezioso successo. (119-115). Gli Indiana Pacers passano a Chicago sul fil di sirena (103-101), i Warriors sconfiggono i Pelicans (104-96) trascinati dalla doppia doppia di Jimmy Butler (24 punti e 10 assist), i Nuggets dominano a Phoenix vincendo 130-112, Golden State si impone battendo i Pelicans per 104-96. Milwaukee si impone contro Brooklyn per 116-99, la stella greca Giannis Antetokounmpo sfonda il tetto dei 21 mila punti realizzati in carriera.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Da non perdere

Nba, successi per Lakers e KnicksNba, Pistons e Raptors non si fermano più

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS