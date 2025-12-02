Nba, Lakers ko dopo sette successi: Fontecchio trascina gi Heat
Dopo sette successi consecutivi si ferma la corsa dei Lakers, battuti nettamente dai Suns 125-108. Cadono in casa anche i Nuggets, sconfitti dai Maveriks 121-131: decisivi i 32 punti di Anthony Davis. Utah Jazz si impone 133-125 sui Rockets, nonostante i 32 punti di Kevin Durant. Detroit supera Atlanta e rimane prima a Est, mentre gli Heat di Simone Fontecchio si impongono 140-123 sui Clippers. L'azzurro chiude la gara con sette punti in venti minuti.
Ok Magic, Nets e Wahington
Continua il momento positivo dei Magic, che si impongono 125-120 sui Chicago Bulls. Vittorie per i Nets e per Washington. I Wizard impongono una dura sconfitta a Milwaukee: 129-126, nonostante i 26 punti realizzati da Giannis Antetokounmpo