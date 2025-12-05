LeBron James, la partita che ferma un record e stupisce il mondo: quanti punti ha fatto

ROMA - Un grande campione è quello che mette gli interessi della squadra davanti agli obiettivi personali e a dimostrarlo è stato LeBron James, che ha preferito trascurare la sua striscia da record per servire un assist decisivo nel match vinto dai suoi Los Angeles Lakers sul campo dei Toronto Raptors (120-123).

Lakers, si ferma a Toronto la striscia da record di LeBron James

In doppia cifra dal 6 gennaio 2007 e per 1.297 partite consecutive, il 40enne cestista statunitense stavolta si è fermato a 8, ma è stato lui a servire a Rui Hachimura la palla per il decisivo tiro da tre punti allo scadere, esultando poi con le bracci alzate e parlando così dopo la partita: "Cosa penso del mio record? Niente, abbiamo vinto. Bisogna sempre fare la mossa giusta, questo è il mio 'modus operandi'. È così che mi hanno insegnato il gioco. L'ho fatto per tutta la mia carriera. Se fai la mossa giusta, gli dei del gioco ti ricompensano sempre". La striscia di gare consecutive in doppia cifra di LeBron James è la più lunga nella storia della Nba: Michael Jordan si era fermato a 866, Kareem Abdul-Jabbar a 787 e Karl Malone a 575. Per la cronaca, nella partita tra seconde ai Raptors non è bastata la tripla doppia sfiorata Scottie Barnes (23-11-9) per tenere testa a un Austin Reaves da 44 punti e 10 assist.

Nba, gli altri risultati: vincono 76ers, Celtics, Jazz e Timberwolves

Vittoria tiratissima anche per i Philadelphia 76ers, che battono i Golden State Warriors per 99-98. A decidere l'incontro negli ultimi secondi sono il canestro di VJ Edgecombe e la stoppata di Tyrese Maxey (miglior realizzatore con 35 punti) su De'Anthony Melton, dopo che i Warriors, grazie all'apporto della panchina (ben 67 punti) erano anche riusciti a portarsi in vantaggio nell'ultimo quarto dopo essersi ritrovati sotto per 56-34 all'intervallo. Quello di Philadelphia è stato anche l'unico successo casalingo della serata, visto che poi sono arrivate soltanto vittorie esterne. A partire da quella straripante dei Boston Celtics per 146-101 sul campo dei Washington Wizards trascinati da 30 punti (7 rimbalzi e 9 assist) di Derrick White. Serve, invece, un quarto quarto da urlo agli Utah Jazz per avere la meglio sui Brooklyn Nets e trovare la terza vittoria nelle ultime quattro: 110-123 il risultato finale, con Lauri Markkanen (30 punti e 8 rimbalzi) e Keyonte George (29 punti e 10 assist) grandi protagonisti nella rimonta, dopo aver toccato anche -15 nel punteggio. Infine ecco il quarto successo consecutivo per i Minnesota Timberwolves, che anche in questo caso hanno bisogno dello strappo nell'ultimo quarto per imporre la ventesima sconfitta stagionale ai New Orleans Pelicans (per 125-116).