Nba, Minnesota frena: vince Phoenix senza Booker. Spurs ok, Indiana supera Sacramento

Successo di misura di Phoenix a Minneapolis, e San Antonio sorride a New Orleans. Con una prestazione equilibrata i Suns superano i Timberwolves 108-105, nonostante i 40 punti e i nove rimbalzi di Anthony Edwards. Phoenix, senza il suo miglior marcatore Devin Booker a causa di un infortunio all'inguine, ha interrotto la striscia di cinque vittorie consecutive della franchigia del Minnesota. Mark Williams (22 punti), Collin Gillespie (19) e Dillon Brooks (18), hanno guidato i Suns alla vittoria. "Siamo una squadra resiliente", ha sottolineato Brooks. I Timberwolves rimangono al sesto posto nella Western Conference, davanti ai Suns.